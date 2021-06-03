В Подмосковье появится четыре комплекса для переработки строительных отходов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Предполагается, что первый комплекс будет открыт уже этим летом. По словам Андрея Шипелова, генерального директора компании «РТ-Инвест», которая намерена вложить в весь проект более 2 миллиардов рублей, на площадке будут установлены специальные сепараторы, разделяющие строительный мусор на 8 фракций – макулатуру, стекло, метал, дерево и другие материалы. Мусор, который можно использовать вторично, будет отправляться на переработку. Так строительные отходы получат вторую жизнь, а не будут оседать на полигонах или, того хуже, на несанкционированных свалках. А они в последнее время стали для Московской области очень большой проблемой.

- До 90% строительных фракций, таких как блоки кирпичей, арматура, различные металлы, после переработки можно вторично использовать, - рассказал о выгоде проекта Андрей Шипелов. - Кроме того, применение данных фракций позволит сократить добычу ископаемых ресурсов и снизить разработку новых карьеров, что соответствует базовым принципам замкнутой экономики.

Инициатива по созданию комплексов в Подмосковье принадлежит региональному Министерству экологии, которое рассчитывает на то, что с появлением новых комплексов получится наконец-таки упорядочить систему утилизации строительного мусора. В этом сейчас – одна из главных экологически задач.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- С 1 июня в регионе заработала новая система обращения со строительными отходами, - объяснил заявил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин. - Все грузовики, которые едут с грунтами и стройотходами должны иметь электронный талон. Его можно получить через портал Госуслуг. Это поможет навести порядок в лесах, на обочинах вдоль дорог, избежав несанкционированных сбросов мусора. Мы вводим тотальный цифровой контроль за машинами, обеспечивающими эти услуги, чтобы исключить тех, кто использует серые и незаконные схемы. Для этого очень важно создавать цивилизованные площадки для утилизации стройотходов. Подписанное соглашение – это очередной шаг в данном направлении.

Важно, что инвестор не только берется за создание инфраструктуры для сортировки и переработки строительного мусора, но и сам будет обеспечивать контроль за ним – весь пусть от контейнерной площадки до перерабатывающего комплекса будет отслеживаться через систему ГЛОНАСС. Выгрузить мусор в лесу безнаказанно уже не удастся.