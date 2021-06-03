Авиасообщение открыто с ограниченным числом стран, но билеты продаются куда угодно. Объясняем, в чем подвох

Многие заграничные курорты остаются недоступны. Но рейсов за границу действительное больше, чем кажется. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Пассажиры, прибывшие из Малаги, приглашаются для получения багажа... Пассажиры, прибывшие из Ларнаки... из Лиссабона... - слушаю объявления в зале прилета “Шереметьево” и как будто возвращаюсь в докоронавирусные времена.

На онлайн-табло “Шереметьево” - рейсы в Венецию и Париж, Прагу и Ларнаку, Нью-Йорк и Амстердам... Из “Домодедово” в тот же день взмывают лайнеры в Милан, Барселону, Пафос... Из “Внуково” летят на тунисский курорт Хаммамет. Это все – лишь за один день, не сводка за месяц! Рейсы абсолютно реальные, улетают, приземляются, люди багаж получают, штампики в паспорта.

Да, в тот же день туристы улетали из Москвы и на Мальдивы, и в Дубай. Тут вопросов нет: авиасообщение с этими странами официально возобновлено. Но с Кипром, Италией, США – вроде бы нет. А рейсы все равно есть.

Как так? Почему реальность в аэропортах отличается от того, что мы читаем в новостях? Можем, мы все пропустили, и мир уже открыт? Или ковид вообще приснился, а соседи вовсю загорают на Майорке?

Увы, не приснился. Многие курорты сейчас и правда недоступны. Но рейсов за границу действительное больше, чем кажется.

Во-первых, потому, что Россия официально возобновила авиасообщение уже с 42 странами. А ведь есть ощущение, что только с Турцией, правда? Да и ту прикрыли. Ощущение объяснимое. Многие из государств официального списка туристов из России пока не пускают – Германия, например, Финляндия или Япония. Только каждая четвертая страна из тех, с которыми Россия восстановила авиасообщение, принимает наших отпускников, констатируют в Ассоциации туроператоров России! Другие и до пандемии не были курортами – скажем, Эфиопия или Сирия. Третьи хороши, но дороги: Мальдивы, Сейшелы, Мексика. Из массовых популярных направлений – по сути, Греция и Эмираты.

Во-вторых – и этот пункт нам сейчас особенно интересен – в те страны, с которыми официально авиасообщение закрыто, самолеты на самом деле летают. В основном это так называемые грузопассажирские, или «нерегулярные», рейсы.

Пассажиры в здании терминала аэропорта "Шереметьево". Фото: Андрей АБРАМОВ

«Я не груз, я пассажир!»

- Формально Оперштаб разрешает полёты только в ограниченное количество стран. В эти страны разрешены обычные пассажирские регулярные рейсы. Но этого мало. Поэтому для формально «закрытых» маршрутов появились грузопассажирские рейсы, - объясняет суть PR-директор Aviasales Янис Дзенис. В общем, ноу-хау эпохи пандемии. И оно, конечно, касается не только и не столько туристов. Между разными странами летают дипломаты, коммерсанты, супруги из смешанных браков.

Чем отличается грузопассажирский рейс от обычного? Половину салона загрузят контейнерами? Нет, рейсы выполняют обычные самолеты. С бизнес-классом, стюардессами, обедом. Билеты на них продают точно так же: и на сайте авиакомпании они доступны всем желающим, и на онлайн-агрегаторах, и через агентов. И мили начисляют, если вы участник программы лояльности. Пассажир, не вникающий в детали, запросто может слетать в Дубровник и даже не узнать, что рейс у него был грузопассажирский. Обычный рейс!

- Самолёт такой же, но кроме пассажиров он может принять на борт груз. Перевозка грузов важна: несмотря на пандемию, нам много чего нужно отправлять и принимать из-за рубежа. А заодно развозить путешественников. Например, есть грузопассажирский рейс в Барселону. Испания пока не разрешает гражданам РФ въезд ради отдыха. Но можно обладателям ВНЖ или с медицинскими целями. И чтобы не лететь с пересадкой в какой-нибудь «разрешенной» стране, такие пассажиры вполне могут воспользоваться грузопассажирским вариантом, - считает Янис Дзенис.

Законно ли это?

Да. Взять и прилететь в другую страну без разрешения властей невозможно – развернут, посадки не дадут или вообще арестуют. Перевозчики получают все необходимые разрешения на рейсы как в России, так и в пунктах назначения. В случае с нерегулярными рейсами это разовые разрешения: на один полет или сразу на несколько.

Самостоятельные путешественники имеют право покупать билеты на грузопассажирские рейсы. Тем более что в системах продажи авиакомпаний и на сайтах онлайн-бронирования они никак не маркируются. Но на совести пассажира остается проверка правил въезда в ту страну, куда он покупает билет (см. ниже). Перед тем, как собираться в отпуск, проверьте правила въезда, пустит ли вам страна!

- В поиске Авиасейлс такие рейсы никак специально не помечены. Ведь для пассажира они не отличаются от регулярных или чартерных, - подтверждает Янис Дзенис.

- Пассажир как обычно покупает билет. И правила обмена и возврата билетов те же самые, - согласны его коллеги из другого онлайн-сервиса планирования путешествий.

А вот туроператоры не имеют права продавать туры в те страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.

Перед тем, как собираться в отпуск, проверьте правила въезда, пустит ли вам страна! Фото: REUTERS

В чем подвох?

В риске не улететь. Причем даже в последний момент. Из-за необходимости получать разрешения на каждый полет.

Один из недавних громких случаев произошел в конце мая. Сто россиян застряли в Марокко, так как авиакомпания Royal Air Maroc не смогла согласовать полет из Касабланки в Москву (авиасообщение с Марокко официально возобновляется только с 10 июня).

В Ассоциации “Турпомощь” напоминают:

- Авиакомпания обязана уведомить своих пассажиров об отмене рейса из-за отсутствия необходимых согласований. В этом случае перевозчик предлагает вынужденный возврат без штрафа за неиспользованный участок перевозки, либо переоформление на другие даты.

В общем, лететь можно. Но осторожно. Особенно, если вы копили на отпуск весь год, и у вас нет резерва, чтобы купить новые билеты в случае ЧП.

ИНСТРУКЦИЯ

Что нужно проверить перед покупкой билета и перед полетом

Рекомендации актуальны для пассажиров всех международных рейсов, как регулярных, так и чартерных, и грузопассажирских:

- Убедиться, что в страну разрешен въезд туристам из РФ. Именно туристам – многие государства пускают только на учебу, лечение, по особым приглашениям на конкретные мероприятия и т.д. Авиакомпании проверяют наличие оснований для въезда даже тщательнее, чем иностранные пограничники. «Аэрофлот», например, на рейсах в закрытые для туристов страны ЕС аж дважды – на стойке регистрации и у входа в самолет.

Если страна открыта для туристов (Хорватия, Кипр, Тунис, Марокко...) - переходим к следующим пунктам:

- виза и срок действия паспорта – как до пандемии, эти требования никуда не делись.

- нужен ли ПЦР-тест. Если да, за какой срок его нужно сдать (варианты: не более чем за 48, 72 или 96 часов до вылета, для разных стран отличаются) и/или сертификат о вакцинации.

- что вас ждет по прилету: предусмотрен ли карантин либо еще один ПЦР-тест в аэропорту.

Где все это узнать?

- на сайтах авиакомпаний. «Аэрофлот» оперативно обновляет информацию об условиях въезда в те страны, куда выполняет рейсы (ищите на сайте раздел "Актуальная информация об изменениях, связанных с Covid-19"). Для надежности можно позвонить в колл-центр.

- в онлайн-системе IATA (Международного агентства гражданской авиации). Она не очень удобная, так как рассчитана на профессионалов, а не пассажиров, надо вводить много информации.

- в посольстве либо консульстве, но с ними обычно сложнее связаться.

Мы указываем только официальные источники. Полезно и просто следить за новостями, конечно – на сайте kp.ru есть подробности об условиях въезда в открывающиеся для россиян страны.

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