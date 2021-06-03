Перерабатывать весь минтай, создать 10 тысяч рабочих мест в туризме...

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов Фото: Андрей МИНАЕВ

Он рассказал об амбициозных планах региона в области туризма и рыбопереработки. Кроме того, Камчатка готова инициировать создание международного научного центра океанического мониторинга, а также принять у себя порт перевалки грузов с ледоколов. Это позволит регион стать ключевым транзитным хабом Северного морского пути.

- Какие проблемы вы приехали решать на ПМЭФ?

- Камчатка приехала с экономической повесткой. В центре внимания - инвестиции. Я бы обозначил два приоритета. Первый - инвестиции в экологический туризм, в посещение наших особо охраняемых природных территорий. Мы видим огромный потенциал увеличения туристического потока. Этот вопрос обсуждается на уровне президента страны, этим активно занимается правительство. Мы просчитываем четырех-пятикратный рост туристического потока в ближайшие пять лет. Предстоит очень много сделать — нарастить инфраструктуру, построить места размещения туристов. Конкретные предложения для инвесторов уже сформированы. Я уверен, что на экономическом форуме они привлекут к себе заслуженный интерес.

Гость открытой студии «Комсомольской правды» губернатор Камчатского края Владимир Солодов Фото: Андрей МИНАЕВ

Второй инвестиционный приоритет – развитие городов. Сегодня городская среда – это одна из проблемных зон Камчатки. А значит, и точек роста! Чтобы этот рост начался, мы хотим заменить социальный вектор расходов на инвестиционный. Дать возможность бизнесу зарабатывать на городской среде, но одновременно с этим и привлечь его к решению ключевых проблем жителей: канализация, водопровод, тепло, мостовые, тротуары, благоустройство улиц. Нужно дать возможность бизнесу заработать как на туристах, так и на простых потребностях, которые возникают у нас, жителей региона, каждый день. Есть известное утверждение, согласно которому каждую точку в красивом месте нужно оценивать в не выпитых проходящими мимо туристами чашках кофе. Именно такой подход мы применяем к развитию города.

- Сколько таких точек в Петропавловске-Камчатском?

- Это центр города и центральные улицы. Кроме того, это Марина — старый порт. На форуме запланированы переговоры с ВЭБ.РФ и с другими институтами развития об их участии в реализации проектов развития этих территорий.

- Насколько мне известно, это далеко не все, с чем вы приехали на ПМЭФ...

- Питерский форум – это точка, с которой мы смотрим в будущее. Сейчас в центре внимания климатическая повестка, «зеленая» энергетика. И Камчатка по объективным данным будет играть в этой повестке лидирующую роль. Мы в центре Азиатско-тихоокеанского региона, который предъявляет основной спрос на «зеленую» водородную энергетику. У Камчатки есть уникальные возможности для генерации «зеленой» энергии. Это природное тепло вулканов, геотермальные источники, гидроэнергетика. Это, наконец, приливные станции, которые проектировались еще в советское время, но в тот момент не могли быть реализованы по объективным технологическим причинам. Сейчас технологические проблемы решены, и мы должны подойти готовыми к этому новому фронтиру экологии и промышленности.

Камчатка – это наиболее привлекательное место для диалога по глобальным климатическим вопросам. Все помнят аномалию, которая произошла осенью 2020-го. Ученые сходятся во мнении, что случившееся было связано с цветением фитопланктона. Но при этом сами причины этого аномального цветения все еще изучаются. Наиболее вероятная версия — это климатические изменения. Потепление воды в Мировом океане, изменение солености, изменение структуры кораллов — решающим мог оказаться любой фактор или же все вкупе. В общем, вопросов много, тема - важнейшая, поэтому я буду инициировать создание на Камчатке центра мониторинга океанических климатических изменений глобального масштаба. Предварительно эту идею во время своего недавнего визита на Камчатку поддержал Дмитрий Николаевич Чернышенко. Теперь я хочу презентовать ее на Форуме. Надеюсь, что она заинтересует научные круги как в России, так и за рубежом.

Автор фото: Александр ПЕТРОВ/ТАСС

Конечно, мы не обходим вниманием и простые, бытовые вопросы, которые волнуют жителей. Утром 2 июня прошла сессия, на которой благоустройство закрытого камчатского города Вилючинска обсуждалось как лучшая федеральная практика. К нам приезжала команда «Лидеров России», которая вместе с жителями проектировала городскую среду этого очень важного, но несколько заброшенного с точки зрения качества городской среды города. Сейчас некоторые из этих проектов уже реализуются. Все это позволит военным и членам их семей «присвоить» город. Ощутить его не как точку, куда их Родина служить направила, но увидеть в нем место, где хочется жить, в которое хочется вкладываться, с которым хочется связывать свою судьбу.

- В Интервью «КП» год назад вы сказали, что одна из главных проблем Камчатки — это здравоохранение. Что удалось сделать для решения этой проблемы?

- Мы начали строить Камчатскую краевую больницу. За это решение я хочу поблагодарить правительство Российской Федерации и лично Михаила Владимировича Мишустина. В 2023 году больница будет сдана.

Одновременно с этим мы развернули программу привлечения на Камчатку врачей. Примерно 27 человек будет привлечено по линии программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые предусматривают выплату серьезных подъемных: в сельской местности 2 миллиона рублей, в городах миллион.

Необходимо также поменять подход к пациенту, поставить его в центр внимания. Саму структуру организации медицинского обслуживания тоже необходимо менять - внедряя информационные системы и такие механизмы, как «Бережливая поликлиника».

- В том же интервью вы назвали главными драйверами развития Камчатки рыбу, туризм и логистику. Какие процессы сейчас происходят в этих отраслях, не утратили ли они этого статуса, с вашей точки зрения?

- Рыба – основа нашей экономики. Сейчас активно строятся рыбоперерабатывающие заводы, суда, создаются рабочие места. За последние пять лет рыбопромышленные компании Камчатки инвестировали в отрасль более 50 миллиардов рублей. Большую роль в этом сыграла программа инвестиционных квот, реализованная по поручению президента страны. Сейчас обсуждается следующая волна инвестквот. Мы настаиваем на том, что интересы рыбаков, которые уже вложились в обновление флота и береговой переработки должны быть учтены.

В этом году рыбаки столкнулись с огромной проблемой в виде закрытия Китаем своих портов для нашего минтая. Поэтому сейчас перед нами стоит новая задача – за два года обеспечить 100 % переработки минтая у нас на берегу. И мы планомерно движемся к ее реализации. Спроектированы уже две площадки под строительство заводов, которые позволят только на Камчатке перерабатывать около 300 тысяч тонн минтая в год.

Вторая ставка – постепенная переориентация на использование местных трудовых ресурсов, уход от вахтового метода. Для этого предстоит перейти от сезонной рыбопереработки, которая сопряжена с лососевой путиной, на круглогодичную, когда в зависимости от подхода рыбы или с использованием холодильных мощностей обеспечивается круглогодичная загрузка заводов. Это позволит и экономику поднять, и налогообложение увеличить. И обеспечить круглогодичную занятость местных жителей.

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Также, в этом году мы заключим трехстороннее соглашение по развитию рыбных поселков, которые часто находятся в ужасающем состоянии. Мы договоримся о том, что за ближайшие пять лет будет сделано предпринимателями, какие задачи будет решать краевая власть и о чем будем просить федеральный центр.

Что касается туризма, то я поставил задачу кратно увеличить количество рабочих мест. Сейчас у нас в этой сфере есть 6,5 тысяч рабочих мест. Задача – за следующие пять лет создать еще 10 тысяч. И тогда по занятости туризм станет примерно сопоставим с рыбопереработкой. Уже реализуется флагманский проект «Три вулкана». Мы просчитываем развитие ключевых точек притяжения, туристических кластеров, которые должны быть увязаны в единую схему перемещения по территории полуострова. Инфраструктурная недоступность остается основным проблемным звеном. Очень важно наращивать программы подготовки специалистов. Принято решение увеличить количество бюджетных мест в камчатских вузах по направлению, связанному с индустрией гостеприимства.

Теперь логистика. Активизируется перевозка рыбы Северным морским путем. В прошлом году был сделан один рейс, в этом году мы ориентируемся на два-четыре рейса, которые должны перевезти камчатскую рыбу в Санкт-Петербург или в Мурманск. Также 12 июня впервые за последние десятилетия на Камчатке будет заложено судно для нужд рыбаков. Колхоз имени Ленина решил строить на нашей верфи малый рыболовный сейнер. Это очень важный прецедент. По сути, это возрождение и судостроения, и судоремонта на Камчатке. В советское время эти отрасли у нас были. В ближайшие годы нам предстоит их восстановить.

Фото: Андрей МИНАЕВ

- Камчатка может стать хабом для проектов, связанных с развитием Северного морского пути. Что делается уже сейчас?

- Первый большой проект уже реализуется. Компания НОВАТЭК строит хаб по перевалке сжиженного природного газа. Все инфраструктурные вопросы решены. Во втором полугодии 2023 года первый этап объекта должен быть запущен. Мы продолжаем активно работать, чтобы обосновать привлекательность Камчатки как места перевалки с судов ледового класса на суда общего класса. Решение по месту размещения транзитного хаба, полагаю, будет принято уже в этом году. Есть все предпосылки к тому, чтобы он был размещен на Камчатке.