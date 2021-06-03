Как Украину превращают в нацистское государство

Ежегодно 1 января проводятся факельные шествия в день рождения Бандеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СНАЧАЛА СТРАНУ ОБОКРАЛИ. ТЕПЕРЬ — ЗАТЫКАЮТ ЕЙ РОТ

И хотя киевские пропагандисты продолжают кричать, что "нацизма на Украине нет – это знает каждый идиот", только идиот и может не видеть, как "коричневая чума" захватывает некогда самую богатую, промышленно развитую, обеспеченную продовольствием и наделенную благословенным климатом часть СССР. Увы, наследство державы-победительницы фашизма бездарно проедено и разворовано. Самая богатая республика постсоветского пространства стала самой нищей в Европе страной. И единственным способом не разорваться на куски от народного гнева выбрала построение не новых заводов и университетов, а … неофашистского государства.

Может, власти на Украине в заложниках у нацистов и не могут ничего с этим сделать? Да нет же. Они сами играют в нацизм. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это быстрее и надежней. Но неминуемо ведет к катастрофическому финалу.

Впрочем, власти на Украине о финале стараются не думать. Ночь бы усидеть на троне и день бы продержаться.

До госпереворота 2014 года шанс не свалиться в эту пропасть еще был. Но олигархи, захватившие после Майдана полный контроль над украинским государством, быстро нашли инструмент управления массами и подавления демократии с законом. Этим инструментом – как и в Германии 30-х – стали «свои» нацисты.

Сначала их обкатали как «ударные отряды» по захвату зданий и нападения на милицию на Майдане. Затем — при подавлении недовольства на территориях, не согласных с «революцией гидности». И в Одессе, и в Харькове, и конечно на Донбассе, где это уже вылилась в гражданскую войну. И теперь эти нацистские группировки - главная "силовая структура" — им отдана на откуп вся улица: они терроризируют граждан, запугивают судей и депутатов, захватывают церкви. Не брезгуя и чисто коммерческими "разборками" за оговоренную плату от олигархов.

Утверждение, что нацистские организации — тот же «Правый сектор»* - не заседают в Верховной Раде Украины и потому, мол, маргинализированы, люди за них не голосуют - ложь и лицемерие.

Проспекты в Киеве названы именами Степана Бандеры и Романа Шухевича – агентов абвера, идеологов и организаторов этнических чисток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нацистам голоса избирателей и не нужны: демократию они отрицают, презрительно называя несогласную с ними часть народа "совками", "ватниками" и "сепарами". Для них главное – гарантия полной безнаказанности от властей и покровительство от силовиков.

Ни один из неонацистов не был наказан даже за открытые нападения на политиков, бизнесменов, судей. Выявленный убийца писателя Олеся Бузины, член нацистской организации С14 Андрей Медведько, спокойно введен в Общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ)! Не наказан и координатор одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко, зарезавший человека в уличной ссоре. А по делу о похищении, пытках и вымогательстве он получил … 1 год условно. Стерненко даже утверждает, что президент Зеленский предлагал ему пост главы управления Службы безопасности Украины по Одессе. И власть это не опровергла! Наоборот, Зеленский не постеснялся заявить, что переписывается с радикалкой Яной Дугарь – подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

То есть, власть на Украине уже открыто поощряет ликвидацию ярких публичных людей руками националистов.

Теперь эти нацистские группировки - главная "силовая структура" — им отдана на откуп вся улица: они терроризируют граждан, запугивают судей и депутатов, захватывают церкви. Фото: EPA/ТАСС

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ ВЫДАНА СВЕРХУ

Такая индульгенция от государства на насилие привело к тому, что нацистские группировки на Украине — уже не дикие уличные банды. Они перешли в новое качество — регулярных вооруженных формирований!

"Правый сектор"* имеет собственный "Добровольческий корпус"*, который не входит ни в одну из силовых структур Украины, но участвует в боевых действиях на Донбассе, а попутно – накапливает оружие и переправляет его в "тыл". Робкие попытки военных прекратить это заканчиваются ... вооруженными стычками.

Нацист Билецкий, встретивший Майдан в тюрьме, контролирует целый силовой "холдинг". Это политическая структура "Национальный корпус", уличные бандгруппы "Национальные дружины" и, наконец, полк "Азов" - формально приписанный к МВД, но даже не скрывающий, что состоит из нацистов. Дошло до того, что американский Конгресс запретил передачу ему военной помощи США.

Может, власти на Украине в заложниках у нацистов и не могут ничего с этим сделать? Да нет же. Они сами играют в нацизм. Проспекты в Киеве названы именами Степана Бандеры и Романа Шухевича – агентов абвера, идеологов и организаторов этнических чисток (одна "Волынская резня" чего стоит). Ежегодно 1 января проводятся факельные шествия в день рождения Бандеры, а в конце мая - "марш вышиванок" в память об украинской дивизии гитлеровского СС "Галичина".

Националистские лозунги введены как официальные на госуровне, в том числе — как приветствия в Вооруженных силах Украины. А разве лозунг "Украина понад усе" – не калька с нацистского "Дойчланд юбер аллес"?

«ШПРЕХЕНФЮРЕРЫ» ЖДУТ ДОНОСОВ

Став "раем" для нацистов, Украина легко перешла и в следующую стадию построения фашистского государства (Какая "европейская демократия"? Ей тут даже не пахнет!).

А второй этап - это лишение прав граждан по этническому, культурному и языковому принципу. На Украине полным ходом идет сегрегация русскоязычных.

Первое, с чего начала власть, посаженная Майданом, - это отмена закона "Об основах языковой политики", позволявшего областям иметь региональные языки в дополнение в единственному государственному – украинскому. У русского языка был такой статус в 13 областях страны из 27). Именно отмена языкового закона стала сигналом к отсоединению для Крыма и к восстанию для Донбасса. И политики в Киеве это публично признавали ... но фатальную ошибку не исправили.

Став "раем" для нацистов, Украина легко перешла и в следующую стадию построения фашистского государства. Фото: СОЦСЕТИ

Ведь нацизм — дорога в одну сторону. Встав на нее, остановиться невозможно.

И олигархическая власть Украины не останавливается. На телевидении и радио установлены квоты: на украинском языке должно быть не менее 75% эфира.

А граждан обязали говорить на «ридной мове» не только в госучреждениях, но и в магазинах, на рынках, в кафе и общественном транспорте. За этим следят "языковые инспекторы" – которых люди уже окрестили "шпрехенфюрерами" (что тут скрывать - нацизм есть нацизм, его надо называть своим именем). Граждан призывают писать на продавцов и официантов, заговоривших на русском, доносы.

Ну и как без «Закона об образовании»? Он вводит правило: учиться на родном языке могут только "коренные народы Украины, не проживающие в собственной языковой среде" (в украинской практике – это крымские татары). Говорящим на языках Евросоюза еще оставили возможность (после международных скандалов!) учиться на родном в начальной школе — до 5-го класса. После — только украинский. А русский язык фактически искореняется.

РУССКИЕ НА РОДИНЕ ВЫЧЕРКНУТЫ ИЗ «КОРЕННЫХ»

С «коренными народами» вообще лихо. Зеленский только что - в мае - внес законопроект

"О коренных народах". Он устанавливает градацию по "сортам" для "меньшинств" Украины.

Права будут гарантированы лишь этносам, которые "сформировались на территории Украины, являются носителем самобытных языка и культуры и ... не имеют собственного государственного образования за пределами Украины".

Понятно же, на кого это направлено. Одной такой фразой русские, основавшие тут больше тысячи лет назад Киевскую Русь, родившиеся здесь как нация и всегда составлявшие большинство населения (как бы не называлась эта территория — русские княжества, Малороссия или Украина) теперь лишаются даже прав меньшинств.

А кто же по законопроекту Зеленского коренные меньшинства? Те, которые "сформировались на территории Крымского полуострова" – крымские татары, караимы, крымчаки. При этом лицемерно умалчивается, что в Крыму в составе Украины был один государственный язык – украинский. А в российском Крыму – три официальных языка — и русский, и украинский, и крымско-татарский.

Все, кому не повезло соответствовать критериям законопроекта, – русские (официально 8 миллионов человек, хотя на самом деле намного больше), евреи, болгары, румыны, армяне, белорусы, венгры, поляки – становятся "некоренными меньшинствами". Им остаётся – выбор между ассимиляцией и эмиграцией.

Гражданами "высшего сорта" теперь в стране будут считаться этнические украинцы, использующие исключительно "державну мову". Остальные – "меньшинства". При этом, по данным американского "Гугл", до 80% поисковых запросов с территории Украины делается на русском языке.

Создатель и лидер "МКУ"* - Краснов Егор Сергеевич проживает на Украине и с 2018 года через соцсети вербует и формирует в России ячейки радикалов. Фото: СОЦСЕТИ

ДИКТАТУРА ШАРИКОВЫХ

Но даже иметь "правильное происхождение" и говорить на "единственном госязыке" сегодня на Украине – недостаточно. Чтобы не быть избитым (а то и убитым) нацистами в подворотне, не лишиться бизнеса, работы и не оказаться в тюрьме по указке властей (или получить все это в одном комплекте), придется изображать "патриота". Читай — сочувствующего нацизму.

А те, кто вслух сомневается в этой линии или задает "слишком много вопросов", без суда попадают под санкции Совета национальной обороны и безопасности Украины. И причины вам даже не разъяснят – "нельзя разглашать по соображениям госбезопасности". Именно так были закрыты сразу 3 популярных телеканала.

Совсем «непонятливые» получают пулю от нацистов (как Олесь Бузина), бомбу в машину (как Павел Шеремет) либо срок от государства (как Руслан Коцаба).

По сути, это диктатура меньшинства - "щирых украинцев" и вчерашних «селюков». Шариковых, дорвавшихся до работы в «чистке».

Зеленский, победив Порошенко на выборах обещаниями борьбы с коррупцией, войной и нацизмом, начал укоренять все это с новой силой. От лозунга предшественника "Армия. Мова. Вера" Зеленскому остался лишь шаг до "Одна нация, один народ, один фюрер". Осознает ли он, что на роль "фюрера" его точно не возьмут?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Метастазы выплескивают на Россию и Белоруссию

Еще одна беда. Пожирая страну, раковая опухоль нацизма выплескивает метастазы и за границы.

В нацистском полку "Азов"* получил боевой опыт один из организаторов протестов в Белоруссии Роман Протасевич.

В нацистском полку "Азов"* получил боевой опыт один из организаторов протестов в Белоруссии Роман Протасевич. Фото: СОЦСЕТИ

Из 5 человек, разместивших в 2021 году на сайте «Бессмертного полка» портреты фашистов, двое (по данным СК России) оказались гражданами Украины.

А ФСБ выявила в Тамбове, Волгограде, Геленджике, Воронеже и Саратове ячейки украинской неонацистской организации "МКУ"* ("Маньяки: культ убийств"). Это молодежное движение за «создание расово чистого государства». Координаторы "МКУ" с территории Украины инструктируют, координируют и поощряют акции насилия и ведение "информационной войны" против России и ее граждан.

ФСБ выявила в Тамбове, Волгограде, Геленджике, Воронеже и Саратове ячейки украинской неонацистской организации "МКУ"* Фото: РИА Новости

Создатель и лидер "МКУ* - Краснов Егор Сергеевич проживает на Украине и с 2018 года через соцсети вербует и формирует в России ячейки радикалов. А они выкладывают в интернет фото и видео совершенных по указанию из Украины преступлений.

В феврале 2020-го Егор Краснов задерживался правоохранителями Украины за разбой, пропаганду неофашизма и насилие. Но ... никаких последствий. Он продолжает свое дело. Силовикам быстро объяснили, что «МКУ»* "крышуют" украинские спецслужбы.

* - запрещенные в РФ организации

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