Теннисист Медведев поменял носки во время матча и победил

Матчи в Париже сейчас проходят при пустых трибунах и спортсменов не прессингуют по вопросу смены экипировки. Фото: CAROLINE BLUMBERG/EPA/ТАСС

Забавный эпизод произошел на проходящем в Париже турнире Большого шлема «Ролан Гаррос». Вторая ракетка мира Даниил Медведев неудачно начал матч второго круга с американцем Томми Полом, занимающим 52-е место в мировом рейтинге. Даня явно был не в своей тарелке - волновался, промахивался, злился на себя и проиграл первый сет.

Но потом Медведев «переобулся в прыжке» - сменил носки прямо на корте и заиграл совсем в другой теннис, уверенно взяв три последующие партии (3:6; 6:1; 6:4; 6:3). Любопытно, что во время одной из смен сторон Даниил обратился к судье на вышке, и тот разрешил ему сменить часть экипировки на скамеечке. Матчи в Париже сейчас проходят при пустых трибунах и спортсменов не прессингуют.

- На грунте мне всегда играть неприятно, потому что он (в плохую погоду) тяжелее, он становится более влажным. Поэтому мне не понравилось. Если бы были зрители, наверное, было бы другое дело, - сказал Даня, а также посетовал, что матч проходил поздно вечером (начался в 21:00 по местному времени).

Любопытно, что таким образом Даниил Медведев снял «проклятие Ролан Гарроса», где он до этого вылетал в первом же круге. На этот раз вторая ракетка мира выиграл уже два матча и наконец-то освоился на земляных кортах, где раньше у него игра не шла. Может, все дело в носках?

В третьем круге "Ролан Гарроса" противостоять Медведеву будет американец Райлли Опелка (35).