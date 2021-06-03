На ПМЭФ открылась единая выставка регионов Сибири

Музыкальный номер на открытии стенда «Большая Сибирь». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Общий стенд десяти регионов Сибирского федерального округа называется «Большая Сибирь». Он представлен в виде мчащегося поезда, что символично - регионы делают ставку на развитие и движение вперед.

На этой площадке будут представлены более 200 сибирских инвестпроектов на различную тематику - промышленность, сельское хозяйство, инновации, транспорт, туризм. Общая сумма заявленных проектов - более 16 трлн рублей.

Иностранцы заинтересовались проектами сибирских регионов и посетили площадку ассоциации «Сибирское соглашение». Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Совет ассоциации «Сибирское соглашение» доверил мне выступить с приветственным словом и поздравить всех с началом работы единого стенда «Большая Сибирь». Наша Сибирь - это огромный континент с высокими темпами развития и хорошими перспективами. Она была, есть и будет опорной территорией России, и недаром Президент РФ Владимир Путин сказал, что развитие Сибири является абсолютным государственным приоритетом. Желаю всем взаимовыгодного сотрудничества, перспективных идей и успешной работы на форуме, - сказал на открытии Губернатор Красноярского края Александр Усс.

Коллектив Хакасии выступил на открытии стенда «Большая Сибирь». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Добавим, что Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» появилась тридцать лет назад с целью построения между сибирскими территориями межрегиональной, межотраслевой интеграции в условиях рынка.