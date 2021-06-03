Хирурги из Германии проведут мастер-классы для российских врачей

Профессор Красильников Д.М и почетный профессор Асад Кутуп

Российские и немецкие медики объединились, чтобы совместными усилиями победить онкологию. Специалисты из Германии проведут серию обучающих-мастер классов по повышению квалификации для российских коллег - хирургов и медиков-ассистентов. Инициатором проекта стал профессор из Гамбурга, главный врач отделения общей и висцеральной хирургии клиники «Asklepios Klinik Nord» Асад Кутуп.

Совместно со специалистами Казанского медицинского университета доктор Кутуп уже провел первый обучающий мастер-класс по хирургии кишечника в Республиканской клинической больнице Татарстана. Немецкий хирург удалил пациентке большую злокачественную опухоль. За ходом операции по мониторам следили ординаторы и хирурги из российских клиник, специализирующихся на операциях внутренних органов.

За полгода немецкие специалисты планируют провести пять блоков лекций и мастер-классов по хирургии кишечника, поджелудочной железы, желудка, пищевода и печени.

- В рамках каждого блока повышения квалификации мы будем брать пациентов с наиболее сложным ходом данной болезни и показывать российским коллегам, какие формы операций можно проводить, – рассказал профессор Асад Кутуп. – Из-за пандемии люди стали реже обращаться к врачам, перестали проходить диспансеризации. Поэтому случаев с выявлением онкологических заболеваний на ранних стадиях стало меньше. А это очень опасно и оказывается гораздо труднее в дальнейшем лечении.

Больше значение проект отводит телемедицине: в перерывах между блоками немецкие специалисты проводят обучающие видеоконференции и лекции.

Профессор Асад Кутуп на вручении награды

– Мы уделяем большое внимание, в частности, скайп-консультациям, – говорит доктор Кутуп. – В ситуации с онкологическими заболеваниями определить степень поражения органа только по анализам и телевизионной связи практически невозможно. Нужно видеть качество тканей человека. А вот после операции по телесвязи удобно следить за восстановлением пациента. Вообще я бы сказал, что телемедицина – это «музыка будущего», поскольку она в дальнейшем позволит охватывать консультациями все большее количество пациентов.

Образовательный проект также предусматривает программу врачебных стажировок. В ближайшее время российские ординаторы отправятся на стажировку в Германию. В свою очередь, немецкие хирурги будут приезжать на обучение в Россию. По словам доктора Кутупа, в нашей стране много высококлассных специалистов, проводящих уникальные операции.

- Думаю, на мастер-классах мы будем не только передавать российским коллегам наш опыт, но и учиться у них, - отметил хирург.

С Казанским медицинским университетом немецкого врача связывает давнее профессиональное сотрудничество. В последние годы Асад Кутуп принимал активное участие в обучении студентов из Татарстана. За этот многолетний вклад в мае 2021 года доктор удостоился звания «Почетный профессор Казанского государственного медицинского университета».