Эльвира Набиуллина: «Неприемлемо, когда банки навязывают клиентам страховки»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

«Кредит наличными - от 5,9% годовых». Банки заманивают клиентов низкими рекламными ставками. Но в реальности они оказываются в два или в три раза выше. Все дело – в навязанной страховке. Она добавляется сверх этой стоимости и отказаться от нее невозможно. Точнее можно, но платить все равно придется двузначный процент. Формально выбор у заемщиков есть, но в реальности – нет.

- Такое поведение абсолютно неэтично, - заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» на полях Петербургского международного экономического форума. – На эту тему мы с банками вели долгие дискуссии. Они обещали разработать внутренние стандарты этики по отношению к клиентам. Потому что клиентоориентированность должна быть реальной, а не формальной. Поскольку саморегуляции не произошло, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания клиентам страховок мы считаем неприемлемой.

По некоторым видам страховок клиент уже защищен. Он может отказаться от полиса и получить обратно свои деньги в течение 14 дней. Но когда клиенты стали чаще пользоваться буквой закона, банки нашли лазейку. Этот нюанс они теперь прописывают в договоре. Если человек отказывается от страховки, ему автоматически поднимают ставку.

- Эту проблему мы не оставим. Она очень важна. И с ней надо разбираться. Надеемся, что на основе жестких правил в конечном счете у банков сформируются и этические принципы, - пояснила глава Центробанка.

При этом самые большие потери у граждан – в сфере ипотеки. Это большой кредит. А страховка стоит около 1% от суммы долга в год. При этом обязательным видом считается лишь страхование имущества, а собственную жизнь и здоровье заемщик страховать не обязан. Но это опять же в теории. На практике банки настойчиво навязывают комплексное страхование, которое становится заведомо дороже для человека.

- Такое страхование сейчас очень дорого стоит. Оно довольно сильно увеличивает для людей стоимость ипотеки. А дорого оно стоит потому, что часто банки продают страховые продукты своих же страховых компаний, - объясняет Эльвира Набиуллина. - Поэтому мы вышли с инициативой, чтобы это делали сами банки – за свой счет. Обсуждаем это с правительством, считаем, что это обязательно нужно делать.

Полный текст интервью с председателем Банка России читайте в ближайшее время – на сайте KP.RU и в газете «Комсомольская правда».

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