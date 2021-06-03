Российские регионы показали себя на ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум - не только место для деловых переговоров, но и смотр достижений и самых ярких проектов российских регионов. Каждый старается чем-то “зацепить” внимание возможных инвесторов. Рассказываем о самых примечательных стендах.

Стенд Нижегородской области на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Внутри - плазменные панели, где кратко рассказывается история города: от феодальных войн и возведения белокаменного Кремля до новаторский изобретений Ивана Кулибина. Виртуальная прогулка длиной 800 лет не только о прошлом, но и о будущем города. Сейчас Нижегородская область - один из самых привлекательных регионов для инвестиций. С 2018 года она поднялась на целых 52 позиции и заняла в 2020 году 18 место в рейтинге. На форуме делегация представляет технопарки и бизнес-инкубаторы, территории опережающего экономического развития и особую экономическую зону «Кулибин». Примеров успешной реализации инвестпроектов уже немало.

Башкортостан оформил переговорное пространство в виде каменного ущелья, а Мурманская область установила аквариум с обитателями Баренцева моря - морскими ежами, мидиями, гребешками и камчатским крабом, которого ловят у берегов Кольского полуострова. Владимирская область представила на форуме проект первого частного города России - Доброграда.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область на своем стенде приглашает познакомиться со своими крупнейшими экспортно ориентированными проектами. У губернатора области Александра Дрозденко на этот ПМЭФ большие планы - собрать 1 трлн рублей инвестиций. На форуме представят проект крупного газохимического комплекса в Усть-Луге и фабрики по производству эмбрионов для птицы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Калужская область представила стенд под названием “Мы просто космос!”. Делегация вдохновлялась 60-летием первого полёта человека в космос. А также юбилеем колыбели космонавтики — в 2021 году Калуга отмечает 650-летие. На форуме регион представил 12 индустриальных парков, особую экономическую зону «Калуга», две территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» и «Кондрово» и несколько экспортных проектов.