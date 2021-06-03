Европейцы хотят заменить своих политиков искусственным интеллектом

Большинство граждан стран Евросоюза хотели бы, чтобы политические решения вместо людей принимал искусственный интеллект. Фото: Shutterstock

Большинство граждан стран Евросоюза хотели бы, чтобы политические решения вместо людей принимал искусственный интеллект. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром изучения реформ госуправления Мадридского университета.

Если сложить голоса жителей 9 европейских стран, где проводился опрос, получится, что 51% населения Старого света с удовольствием поручили бы утверждение законов, составление всяких официальных бумаг и прочую чиновничье-депутатскую возню умным компьютерам, а не живым людям. Показательно, что всего 2 года назад отдаться во власть роботов была готова всего четверть европейцев. Не иначе, пандемия показала, насколько предательски хрупким может быть человеческий фактор.

Самыми дружелюбными по отношению к искусственному интеллекту оказались испанцы (66% за), итальянцы (59%) и эстонцы (56%), меньше энтузиазма испытывают в Германии (54% против) и Нидерландов (56%). Самые большие консерваторы, как оказалось, живут в США: там 60% опрошенных не хотят менять сенаторов на компьютеры. А вот китайцы, которых тоже за компанию спросили, показали, что готовы стройными рядами шествовать в светлое цифровое будущее: ¾ опрошенных сказали, что готовы следовать указаниям товарища искусственного интеллекта.

- Независимо от политических пристрастий и текущего положения дел в стране, все больше людей разочаровываются в политиках, - констатирует в своей статье научный сотрудник университета Цюриха Эри Берцу.

И действительно, государевы мужи то на взятках попадутся, то какими-то странными идеями увлекутся, то не справятся с очередными финансовыми катаклизмами. И, похоже, с каждыми новыми выборами люди убеждаются, что а вы, друзья, как ни садитесь — и далее по классику.