Трассу «Нева» от Москвы до Петербурга оборудуют для фур-беспилотников

Фото: Ассоциация ЦТЛ

Министерство транспорта России к 2024 году оборудует на трассе Москва - Санкт-Петербург (М-11 «Нева) беспилотный логистический коридор. Цифровая инфраструктура будет рассчитана на безопасное движение автономных грузовиков всех мировых разработчиков и автопроизводителей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра транспорта, председатель набсовета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Кирилл Богданов.

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

- Инфраструктура и технологическая сеть передачи данных должна обеспечивать проезд всех беспилотников, российских и иностранных, только в этом случае мы сможем проложить логистические коридоры для автономных перевозок между Азией и Европой. Мы будем расширять круг участников проекта и готовить масштабирование протестированных решений на другие трассы, включая М-12 от Москвы до Екатеринбурга. До 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тысяч километров федеральных дорог, - поделился Кирилл Богданов планами на десятилетие.

И планы Минтранса вполне реальные. Подчинить грузы искусственному интеллекту уже вызвались: ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), предприятия «КАМАЗ», «НТС», СберАвтоТех, «Деловые линии», Globaltruck и «ПЭК» и ведущие ритейлеры страны - X5 Group.

В ближайшее время Минтранс также планирует пригласить к обсуждению мировых автопроизводителей, разработчиков беспилотных грузовиков и сервисов, операторов связи и государственных информационных систем на автотранспорте, заинтересованные федеральные и региональные ведомства. Совместно с участниками проекта обещают подготовить необходимые изменения законодательства и технологические стандарты.

В докладе отмечается, что проект «Беспилотные логистические коридоры», первым этапом которого станет запуск автономных грузоперевозок на М-11, является частью стратегических инициатив Минтранса России. А сами эти инициативы были разработаны в рамках исполнения поручений Президента России и Правительства РФ по подготовке «Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» и «Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ».

Директор ассоциации ЦТЛ Антон Замков по итогам подписания соглашения подчеркнул, что реализация пилотного проекта позволит впервые в мире эксплуатировать беспилотные грузовики на протяжении целой магистрали, а не на отдельных участках и в режиме тестирования.

ИСКЛЮЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Появление беспилотных фур обещает снизить аварийность и разгрузить города от грузовиков. По словам разработчиков для движения беспилотников без участия водителей и присутствия инженера-испытателя на борту по всей трассе М-11 протяженностью более 660 км планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу.

«Это необходимо для исключения заезда автономных грузовиков на текущем этапе в города. В частности, в районе Твери предполагается строительство северного обхода для исключения выезда беспилотников на реконструированный участок трассы M-10», - пояснил Богданов.

По словам замминистра, также прорабатывается создание государственного центра управления трафиком беспилотников, который позволит в случае нештатных ситуаций в онлайн-режиме останавливать или перенаправлять автономные автомобили для обеспечения безопасности движения.

По расчетам Минтранса использование беспилотников на М-11 позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Реализация комплекса инициатив при этом позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай – Европа и на 20% сократить аварийность на транспорте.

С внедрением беспилотников на дорогах страны разработчики планируют добиться снижения расходов на топливо, что должно положительно сказаться на экологии.

- Использование беспилотников на трассе М-11 может на час сократить сроки доставки груза между Петербургом и Москвой за счет отсутствия остановок на отдых водителей по режиму труда и отдыха, - рассказал генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани. - Кроме того, автопилот полностью исключает человеческий фактор, что повысит безопасность, а программирование идеальной модели движения с плавным управлением в потоке сэкономит топливо (примерно 1 литр/100 км), снизит затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств на 2-3%. Также применение беспилотников повысит экологичность перевозок благодаря снижению выбросов углекислого газа.

Ведутся также разработки беспилотных грузовиков на альтернативных видах топлива и энергии.

БЕСПИЛОТНИКИ ЗА ЭКОЛОГИЮ

- Развитие беспилотного транспорта, в том числе и грузового, – один из основных трендов автомобильной отрасли. «КАМАЗ» занимает лидирующие позиции в этой области. Нами разработана линейка грузового беспилотного транспорта различного применения. Часть этой техники уже прошла или проходят испытания в реальных условиях эксплуатации на закрытых территориях. Следующий этап - эксплуатация на дорогах общего пользования, - прокомментировал генеральный директор автоконцерна Сергей Когогин.

Гендиректор СберАвтоТех рассказал об активном внедрении новых видов беспилотного транспорта в условиях города.

- С декабря 2020 года мы запустили тестовую эксплуатацию беспилотных автомобилей на базе серийно выпускаемых в условиях мегаполиса. В рамках ПМЭФ-2021 представляем новый тип беспилотного электрического транспортного средства ФЛИП, созданного для перевозки людей и легких грузов на «последней миле». Мы поступательно развиваем каждое звено логистической цепочки товара, видя большие возможности по оптимизации стоимости перевозки, повышению ее безопасности и эффективности. Проект на трассе М-11 - это уникальная возможность в сжатые сроки как получить подтверждение экономического эффекта от внедрения беспилотных технологий, так и создать условия для оперативной проработки необходимых стандартов для инфраструктуры, а также нормативов, регулирующих коммерческую эксплуатацию всех типов беспилотных транспортных средств, - пояснил гендиректор компании Андрей Василевский.

КОГДА ЕСТЬ ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

Представители крупнейших автопарков грузовых перевозок в стране также высказали свою заинтересованность в переоборудовании своих фур.

- Развитие беспилотного транспорта – будущее нашей отрасли и мы хотим быть одними из первых, кто сможет внедрить эту технологию. Как компания с одним из самых крупных автопарков в стране, насчитывающим более 1300 машин, мы видим большие экономические перспективы в этом направлении, - заявил Илья Саттаров, генеральный директор Globaltruck.

Его поддержал директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов: «Тестирование беспилотников с привлечением всех заинтересованных сторон – хорошая возможность для власти и бизнеса оценить проблематику создания, внедрения и реализации таких масштабных проектов. У нас более 4 тысяч собственных грузовых автомобилей, которые ежедневно снабжают продовольствием около 18 тысяч магазинов в 66 регионах страны. Вопрос эффективности перевозок очень важен для нас, поэтому мы рады стать партнером государства и других участников рынка в этом пилоте».

- Внедрение технологии по частичной автоматизации управления автомобилем, когда телеметрия подсказывает водителю оптимальные действия на трассе, позволяет экономить около 10% топлива за счет сокращения влияния человеческого фактора, - подчеркнул в своем выступлении заместитель директора ПЭК Вадим Филатова.

Частный бизнес в новом проекте ощущает заинтересованность государства. Центр организации движения беспилотных транспортных средств» (ЦОД БТС совместное предприятие с ГК «Ростех») стал новым участником ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) вошла в состав стратегических партнеров, «Университет Иннополис» – в число партнеров объединения крупнейших отраслевых компаний-лидеров цифровой трансформации транспорта. Все соответствующие соглашения были подписаны сегодня на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии заместителя министра транспорта, председателя Наблюдательного совета ЦТЛ Кирилла Богданова.

ЦТЛ сегодня считается центром компетенций цифровой трансформации транспортной отрасли России. Ассоциация учреждена при поддержке Минтранса России в 2019 году при поддержке «РЖД», «Аэрофлот», «РТ-Инвест Транспортные Системы», МегаФон, ГК «Автодор», АО «ГЛОНАСС» и других крупнейших российских компаний.

О перспективах их развития на форуме говорил участник ассоциации ЦТЛ председатель Совета директоров «Дигинавис» Николай Никифоров: «Сегодня это, например, беспилотные автомобили в Иннополисе или беспилотные вертолеты на арктическом месторождении «Газпром нефти» при доставке 150-килограммового груза. А завтра беспилотники будут в будущем интегрированы в привычную нам транспортную среду, причем, как на земле, так и в воздухе. Мы разработали программную платформу и испытываем ее с целым рядом производителей беспилотных автомобилей и летательных аппаратов. Будем вместе вырабатывать правила игры для цифрового беспилотного транспорта, которые, пожалуй, еще не выработаны ни в одной стране мира».

Безусловно, стратегическое партнерство с ГТЛК приведет участников рынка к формированию отраслевого института цифрового развития. Компания совместно с ЦТЛ планирует и другие инновационные проекты в транспортной отрасли. Они потребуют качественно новые кадры.

«Рассчитываем на эффективное сотрудничество с ЦТЛ в части поддержки и реализации инициатив цифровой трансформации. Совместными усилиями мы сможем повысить экономическую эффективность деятельности организаций транспортного комплекса и способствовать развитию рынка транспортных и логистических услуг для разных категорий потребителей», – отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.