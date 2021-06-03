Радары не помогут: Водителей предлагают штрафовать за среднюю скорость на трассе

Сейчас эксперты решают, каким станет нештрафуемый порог превышения скорости. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты Минюста России в ходе работы над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) должны решить, при каких условиях водителей нарушающих скоростной режим можно будет штрафовать.

Как стало известно "КП" ранее экспертам Минюста поступило предложение от МВД и Минтранса штрафовать водителей за превышение средней скорости. Идея больше похожа на школьную задачку, которая учитывает время c которым объект проходит определенный участок дороги.

Искусственный интеллект будет фотографировать автомобиль въехавший на участок трассы в ее начале и конце, а еще отмечать среднюю скорость с которой этот автомобиль ее прошел. Если средняя скорость машины будет превышать установленную на этом участке трассы, то водителю автоматически будет направляться штраф.

То есть никакие радары, которые позволяют заранее снижать скорость перед известными и передвижными камерами уже не помогут. Сейчас эксперты решают, возможно ли законодательно закрепить административную ответственность за такое нарушение, каким должен быть такой участок трассы, и нештрафуемый порог превышения скорости.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предлагал правительству снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час.