В Австралии объявился внебрачный сын принца Чарльза

Саймон Дорант-Дэй на протяжении нескольких десятилетий с пеной у рта доказывал, что является плодом королевской любви. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В английской королевской семье объявился новый наследник престола! Неужели принцу Уильяму придется потесниться?! Речь идет о тайном сыне принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, который родился вне брака.

55-летний Саймон Дорант-Дэй на протяжении нескольких десятилетий с пеной у рта доказывал, что является плодом королевской любви. Хотя его натолкнули на эту мысль бабушка, друзья и случайные знакомые. Все они видели поразительное сходство между ним и принцем Чарльзом.

Саймон появился на свет в 1966 году, а зачат, когда принцу Уэльскому было всего 17 лет, а Камилле - 18. Мужчина утверждает, что молодые люди на самом деле познакомились за пять лет до официального объявления о их первой встрече. Принято считать, что 23-летняя Камилла Шанд и 22-летний Чарльз впервые увидели друг друга на игре в поло в 1970 году.

На фотографиях Саймона пользователи соцсетей находят сходство с членами королевской семьи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Саймона, увлечение юности обернулось беременностью Камиллы. Девушка предпочла сохранить это в тайне. В этот период принц отправился в Австралию, а Камилла исчезла из поля зрения на девять месяцев.

Оказалась, что проверить это утверждение Дорант-Дэя очень легко. Журналисты нашли фотографии, подтверждающие, что 25 марта 1965 года Шанд дебютировала в Лондоне. И на снимках у нее нет никакого животика!

Саймон заявляет, что его приемные бабушка Уинфред и дедушка Эрнест работали во владениях королевы Елизаветы II. И дед удостоился «чести» усыновить внебрачного ребенка королевских кровей. Однако даже самые шустрые репортеры не нашли свидетельств, подтверждающих, что Эрнест со стоял на службе во дворце.

Родители никогда не пытались связаться со своим сыном. Но Саймон убежден, что принцесса Диана была в курсе его существования. Это, в частности, это была одна из причин, подтолкнувших леди Ди к разводу.

- Я уверен, что моя история стала бы известна общественности, если бы не смерть принцессы Дианы в 1997 году. Думаю, Диана знала обо мне. Она собрала все факты воедино, поняла, как с ней поступили несправедливо, и собиралась предать все тайны дворца огласке.

Впервые Саймон узнал, что является сыном Чарльза и Камиллы от приемной бабушки, когда был подростком. Но не поверил в это. С годами он стал часто слышать, что безумно похож на своих родителей. В сети появились сравнительные снимки молодого Саймона, Чарльза, Камиллы и даже Елизаветы II.

«Я, например, вижу определенное сходство. Эти фотографии для меня доказательство», - отмечали пользователи соцсетей.

«У него глаза королевы!»

«Да это двойник Камиллы!»

- Некоторые прямо говорили мне, что я похож на Виндзоров, хотя ничего не знали обо мне и о моей жизни, - признается Саймон. - И это не единичное явление, это происходит довольно часто.

Пока Букингемский дворец никак не отреагировал на выступление британского инженера, переехавшего сейчас в Австралию. Разумеется, этот миф мог развеять ДНК-тест. Но что-то подсказывает, что королевский двор на это не пойдет.