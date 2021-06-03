Спасение птиц, скейтпарк и велопарковка: Три детских идеи, победивших на конкурсе «Большое начинается с малого», воплотят в жизнь

Участники команды проекта «Пожалуйста, не кормите!» из Сестрорецка Ленинградской области. Фото предоставлено организаторами конкурса.

Сразу три проекта — победителя детского конкурса «Большое начинается с малого» будут воплощены в жизнь. Конкурс проводился по инициативе компании Yummy United при поддержке Фонда «Сколково». Его главная цель — дать возможность детям рассказать о своих идеях, способных изменить мир, и получить средства на их воплощение. Итога конкурса были подведены в рамках международной технологической конференции Startup Village 2021.

По результатам краудфандинговой кампании на платформе Boomstarter победителями были объявлены сразу три команды, которым удалось собрать необходимое количество средств на свои проекты. Организаторы конкурса помогут ребятам с их реализацией. Кроме того, проекты будут представлены в октябре 2021 года на московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации».

- Я убежден, что очень важно создавать для детей возможности проявить себя, возможности сформироваться как личность, научиться транслировать собственные идеи в мир и отстаивать их,- рассказал сооснователь компании Yummy United Олег Бериев. - И такие конкурсы, как «Большое начинается с малого» помогают им в этом.

Итоги конкурса были подведены 25 мая 2021 года в рамках международной технологической конференции Startup Village 2021. Фото предоставлено организаторами конкурса.

Один из победителей - команда школьников из города Сестрорецка Ленинградской области, разработавших информационную кампанию на тему кормления водоплавающих птиц. Ее идея появилась неожиданно. Ребята гуляли по берегу Сестрорецкого разлива и увидели отставшего от стаи гуся. Белощекая казарка задержалась на озере до самых морозов. Ребята взяли птицу под свою опеку. Параллельно они узнали, что, желая помочь пернатым, люди часто вредят им: диких птиц ни в коем случае нельзя кормить хлебом. Ребята придумали проект «Пожалуйста, не кормите!» и смогли собрать в краудфандинговой кампании необходимую сумму в размере 103 500 рублей. На эти деньги команда собирается изготовить и установить информационные стенды о кормлении птиц.

Вторым победителем конкурса стали школьники из Лыткарино Московской области. Их проект «Школьная велопарковка ProДвижение» собрал 650 000 рублей. Многие дети приезжают в школу на велосипедах или самокатах. Но дворы местных учебных заведений не оборудованы велопарковками. Вырученные деньги ребята потратят на изготовление конструкций для них. Команда заручилась поддержкой школьной администрации и уже выбрала удобные места для парковок. Проект вызвал огромный интерес и у благотворителей, и у правительства Московской области. ООО «Городская среда» (бренд UrbanConstructions) пообещало ребятам помочь воплотить идею детей в жизнь, добавив к собранной сумме недостающие денежные средства. А начальник Управления организации и безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников пообещал, что в Лыткарино появятся новые велодорожки.

Вторым победителем конкурса стали школьники из Лыткарино Московской области. Фото предоставлено организаторами конкурса.

Третьим победителем конкурса стала команда из Краснодара. Местные школьники разработали проект скейтпарка для своего района. Благодаря неравнодушным жителям Краснодара команде удалось собрать 960 200 рублей. Ребята составили список оборудования и уже готовы приступить к реализации своей идеи.

Организаторы конкурса — представители Yummy United (международной компании, производящей продукты питания для детей, созданной основателем Mildberry Олегом Бериевым) уже пообещали, что обязательно повторят конкурс в следующем году.

- Я чрезвычайно доволен результатами конкурса, тем количеством заявок, которые мы получили и победителями этого конкурса. Мы точно будем делать этот конкурс в следующем году. Во время участия в таких проектах детское мышление меняется фундаментально, - отметил Олег Бериев.