Михаил Мишустин: «Как человек, перенесший ковид, желаю всем сделать прививку»

Михаил Мишустин посетил ульяновский завод «Авиастар-СП». Фото: Елена КРИВЯКИНА

В четверг Михаил Мишустин прилетел в Ульяновск. Из аэропорта премьер отправился на завод «Авиастар-СП» - крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники. Тут производят транспортные самолеты Ил-76МД-90А, пассажирские и грузовые самолеты семейства Ту-204 и занимаются сервисным обслуживанием Ан-124 «Руслан». На заводе также ведут монтаж интерьеров и отработку систем лайнеров семейства Sukhoi Superjet 100.

Премьер поднялся на борт Ил-76МД-90А. Осматривая самолет, Мишустин уточнил процент импортозамещения на производстве.

- 100 процентов! - сообщили сотрудники предприятия.

Премьер также посетил производственную площадку «АэроКомпозит-Ульяновск». Это единственный в России завод по производству силовых элементов конструкций для авиации из композиционных материалов, создаваемых при помощи уникального метода вакуумной инфузии .

Осматривая производство, Мишустин уточнил процент импортозамещения. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Аналогов этой технологии в мире нет! - заверили премьера на предприятии.

- Детали для самолетов получаются более прочными? - по-дилетантски уточнили журналисты.

- Не просто прочными, вечными! - заверили они нас.

- Мы смогли наладить за кратчайшее время изготовление новых материалов. Очень важно, что практически здесь все отечественное. То самое импортозамещение, о котором мы с вами говорим, это вот сегодня - здесь. Это результат работы наших ученых и промышленников, - сказал Мишустин.

Премьера производство искренне увлекло. Он даже в шутку предложил найти для композита и иное применение.

- Я предлагаю сделать из него клюшки, - сказал он.

На мысли о клюшках премьера, похоже, навел стоящий рядом легендарный хоккеист и тренер, а ныне депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Кто-то тут же предложил назвал их «МС-21» - в честь самолета нового поколения. Именно на этом заводе проходят все стадии сборки крыла для этого лайнера.

- Надо обязательно заканчивать все необходимые мероприятия, связанные с импортозамещением, и сделать так, чтобы на всех линейках отечественных самолетов наши люди могли перемещаться свободно по стране. Связать Россию удобными надежными машинами, чтобы наша страна была доступна для туризма и работы, - заметил премьер.

Мишустин призвал чиновников больше рассказывать о достоинствах отечественных самолетов.

- Надо говорить об этом с людьми, надо объяснять, рассказывать о том, какие мы сделали прорывы в сервисной части, - сказал Мишустин и поручил Минпромторгу организовать пресс-конференцию на эту тему.

Познакомившись с авиапромом, Мишустин поехал знакомиться с местным здравоохранением. Премьер посетил областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева.

В этой больнице лечатся дети с самыми сложными заболеваниями, их сюда привозят даже из других областей. Врачи попросили премьера выделить деньги на ремонт приемного отделения и покупку современного оборудования. Мишустин поинтересовался ценой вопроса и тут же согласился выделить из казны 160 млн рублей, о которых попросили врачи.

- Что греха таить, от этого жизнь ребенка зависит. Иногда для различных манипуляций нам приходится детей на руках по этажам носить, - рассказали врачи.

Мишустин признался, что приехать в Ульяновск его уговорил Владислав Третьяк, который представляет область в Госдуме. Тут Мишустин вспомнил о сегодняшнем четверть финале чемпионата мира по хоккею, где сразятся Россия и Канада.

- Надеюсь, мы победим! - заметил премьер.

Премьер также заехал в городскую поликлинику. Перед кабинетом вакцинации от COVID-19 сидели несколько человек в ожидании прививки. Мишустин заглянул в кабинет и пообщался с медиками.

- Все российские вакцины эффективны. Это подтверждено всеми протоколами, испытаниями. Абсолютно точно, что вакцинированный человек, даже в случае, если заразится, - это совершенно другая история. Как человек, сам лично перенесший ковид, я могу только пожелать всем, особенно людям постарше, абсолютно точно сделать прививку. Это очень важно. Пожалуйста, дорогие друзья, обязательно надо вакцинироваться, - сказал премьер.