7 лет добра: крупнейшая волонтерская организация России отмечает День рождения

Сегодня АВЦ объединяет 164 членских организации из 85 регионов РФ Фото: Ассоциация волонтерских центров

Уже 7-й год АВЦ делает волонтерство нормой жизни и создает в России общество социального комфорта. Шаг за шагом меняется общество, его ценности и культура, значительно выросло доверие к волонтерам и готовность людей помогать. От небольшого объединения из 26 центров подготовки волонтеров к Олимпийским играм в Сочи Ассоциация прошла путь до российской «фабрики смыслов» (think tank), создающей условия для развития сильного гражданского общества.

«Сегодня АВЦ – крупнейшее сообщество волонтеров, активистов с разными интересами, организаций, меняющих жизнь в нашей стране к лучшему. Теперь «волонтер» звучит модно. Формируется правильная культура восприятия, гражданское общество эволюционирует, люди начинают осознавать, что жить нужно не только для себя. Тем, кто решил стать волонтером, мы прокладываем путь, находя организации и проекты для участия. Волонтеры учатся по нашим образовательным модулям и курсам, организации получают методическое сопровождение. В большинстве регионов страны открыты наши филиалы – региональные ресурсные центры, объединяющие сотни различных общественных объединений, и помогающие им стать сильнее. Хочу поздравить всех тех, кто связан с Ассоциацией волонтерских центров, спасибо вам за помощь и неравнодушие», - прокомментировал Артем Метелев, Председатель совета Ассоциации волонтерских центров.

Сегодня АВЦ объединяет 164 членских организации из 85 регионов РФ, более 1100 партнеров и более 2 миллионов добровольцев. Это активисты, школьники, студенты, организации, фонды, ресурсные центры и общественные объединения, которые связаны единой целью – сделать жизнь в стране комфортнее. Вместе с экспертами АВЦ участвовала в разработке федерального законодательства, концепции развития добровольчества в России до 2025. Ассоциация смогла пролоббировать внесение изменений в Налоговый кодекс для волонтеров и социально-ответственного бизнеса, страхование волонтеров, предоставление общественного транспорта для добровольцев. Добилась открытия государственных учреждений для НКО и волонтеров, доступа добровольцев к работе на объектах культурного наследия, увеличения финансирования программы Добровольцев ООН», преподавания дисциплин по волонтерству и НКО в российских университетах, массового обучения государственных служащих и бюджетников работе с гражданскими активистами и многое другое.

Все эти достижения стали возможным благодаря усилиям неравнодушных людей – партнеров и членов Ассоциации, которые живут не только ради себя, но и помнят о взаимопомощи, вместе участвуют в решении общих проблем и чувствуют ответственность за свою страну. Рост доверия к волонтерству и количества добровольцев – это огромная заслуга всего сообщества, которое своим трудом демонстрирует пользу и преимущества этой деятельности.

Каждый день благодаря Ассоциации кто-то обретает новый смысл жизни через помощь другим. АВЦ всегда стремилась сделать добро доступным и удобным для людей независимо от их возраста, национальности и статуса. За 7 лет Ассоциация через федеральные программы развивала студенческое, «серебряное», международное, экологическое и другие направления волонтерства. АВЦ удалось сформировать широкую региональную инфраструктуру, в которую входят ресурсные центры добровольчества в 83 регионах России, 47 центров серебряного добровольчества «Молоды душой», 68 сообществ волонтеров культуры, 350 центров волонтерства в вузах и колледжах. АВЦ не собирается останавливаться и к 2024 году планирует объединить различные волонтерские центры в социальную франшизу «Добро.Центры». «Добро.Центры» станут аналогом МФЦ, но будут оказывать и принимать заявки на «добрые услуги». Такой центр будет создан в каждом городе России.

Фото: Ассоциация волонтерских центров

Работа «Добро.Центров» будет базироваться на портале DOBRO.RU – экосистеме IT-сервисов, которая помогает развивать волонтёрство с 2016 года. За 5 лет на портале зарегистрировалось более 2 миллионов волонтеров и более 30 тысяч организаторов добровольчества. DOBRO.RU обзавелся собственным университетом, где собрано 33 образовательных курса, разработанных с фондами и профессиональными организациями такими, как «Вера», «Старость в радость», «Лиза Алерт», «Волонтеры-медики», «Агентство стратегических инициатив, «Фонд президентских грантов»; журналом, где пользователи могут сами публиковать интересный контент о добрых делах; конструктором конкурсов, где общий грантовый фонд составляет более 100 млн рублей; аналитикой, где доступны все данные о волонтерах в разрезе регионов.

DOBRO.RU развивается, чтобы сделать волонтерство удобным для людей, которые хотят помогать, а путь к нему — понятным. До 2024 года в экосистеме появится Добро.Навигатор, где НКО смогут найти необходимые меры поддержки в своем регионе, а органы власти – связаться с заинтересованными авторами социальных проектов. В планах развитие сервиса товарной благотворительности, локального, «соседского» волонтерства.

Волонтеры всегда действуют по зову сердца и никогда не ждут награды. Однако любое доброе дело заслуживает благодарности, поэтому АВЦ планирует запустить партнерскую программу, где добровольческий опыт можно будет конвертировать в бонусы: билеты в музеи, на выставки и спортивные события, 70% туристического кэшбека, билеты на проезд в общественном транспорте, подписку на онлайн-кинотеатры, походы в рестораны и не только.

О развитии волонтерства в России говорит не только количество добровольцев и социальных проектов, но и изменение отношения к волонтерству в обществе. Это доказала Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая объединила общество, бизнес и власть в едином порыве – помочь. Более 190 тысяч человек стали волонтерами акции, а более 10 тысяч компаний – её партнерами.

Волонтеров наравне с медиками сравнивали с настоящими героями. 2020 год наглядно показал, что это те, на кого можно положиться, кому можно довериться. Высокие моральные ориентиры, огонь в глазах и готовность работать на износ, чтобы помочь тем, кто сам не может о себе позаботиться. Те, чьи дела говорят громче любых красивых слов.

Чтобы сохранить наследие акции и продолжить развивать культуру взаимопомощи, в 2021 году АВЦ запустила Международную Премию #МЫВМЕСТЕ. Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырёх треков: «Волонтёры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We arе together». Трек «Волонтёры и НКО» – это продолжение Всероссийского конкурса «Доброволец России», который на протяжении 10 лет собирал авторов лучших социальных инициатив со всей страны.

Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Океан начинается с ручья. АВЦ начиналось с 26 центров подготовки волонтеров. Ассоциация продолжит развиваться для того, чтобы каждый мог делать добрые дела, и осознать, что изменить мир в его силах. Даже небольшая помощь — это часть огромного вклада в развитие общества.