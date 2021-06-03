"Закон Яровой" предложили распространить на компьютерные игры: в чем причина и кому это нужно

Игры, которые пропагандируют насилие могут стимулировать перенос насилия в реальную жизнь Фото: Shutterstock

Роскомнадзор и Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) бьют тревогу. В опубликованных ими исследованиях говорится о том, что в интернете появилась отдельная глобальная реальность «метавселенная», которая затянула в себя по всему миру 2,7 миллиарда человек. Геймеры там не только играют в вымышленных персонажей, но и сочиняют музыку, готовят еду, проводят политические акции, играют свадьбы, торгуют виртуальным оружием и даже готовят нападения на школы. Да, виртуальные деньги все чаще используются для покупки настоящего оружия и совершения преступлений в реальном мире.

ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ

Специалисты российских министерств и ведомств предлагают распространить «закон Яровой», который уже действует для операторов связи и социальных сетей на владельцев игровых платформ и иностранных IT-компании, которые скоро будут обязаны открывать свои представительства в России. Их обяжут хранить данные геймеров, а также всю их переписку и разговоры на территории в России, а еще они будут отвечать за деятельность своих компаний в российских судах.

Зачем это нужно?

«В интересах большинства геймеров», - отвечают эксперты.

Согласно исследованию ПАО «Ростелеком» существует реальная угроза утраты цифрового суверенитета над данными российских игроков, которые хранятся за рубежом: «бесконтрольное накопление и хранение персональных данных граждан за рубежом, включая данные о личности и ее характеристиках, привычках, интересах и т.д., может привести к негативным последствиям как для граждан, так и для государства в целом».

Известно, что большинство современных компьютерных игр позволяют совершать внутриигровые покупки для оснащения персонажа, улучшения аккаунта и получения новых возможностей в игре.

Факт: правовой статус указанных виртуальных объектов и игровой валюты (игрового имущества) в России, как и в большинстве стран, не определен, а сделки, совершаемые в компьютерных играх, не подпадают под государственное регулирование.

Все вышеперечисленные опасения подтверждает случай с 19-летним жителем Казани Галявиевым, который пришел в гимназию с ружьем и устроил массовый расстрел учащихся.

«Игры, которые пропагандируют насилие могут стимулировать перенос насилия в реальную жизнь, что подтверждается участившимися по всему миру случаями совершения подростками демонстративных акций расстрелов, поджогов, взрывов, которые небезосновательно связывают с влиянием компьютерных игр», - отмечается в исследовании.

Из фрагментов допроса 19-летнего убийцы действительно выходит, что он был фанатом игры-стрелялки "Counter-Strike".Примечательно, что около 50 тысяч рублей на покупку оружия и патронов школьный убийца получил от других игроков, которым продал свое виртуальный автомат и амуницию. Там же в игровом форуме он пытался завербовать других участников стрелялок, которым предлагал в реальной жизни "завалить больше 20 человек". При этом он вооружился точно таким же полуавтоматическим карабином как у 18-летнего студента из Керчи Владислава Рослякова, что убил 20 человек. Тот тоже был любителем "шутеров".

Кстати, Галявиев так глубоко ушел в «метавселенную», что выжил из квартиры семью. Эксперты заявляют, что играми, которые вызывают самую сильную зависимость, сегодня считаются массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры. Там, где игрока увлекают более опытные наставники. Никого только не волнует, что ими могут быть террористы, сотрудники спецслужб или просто психопаты.

Психотип убийцы в Галявиеве могли запросто заметить и дальше формировать иностранные спецслужбы. Это конечно гипотеза, но проверить ее невозможно, так как все общение в играх пока шифруется иностранными программами и никем не контролируется.

КИТАЙ В ПРИМЕР

В качестве примеров эксперты приводят и преступные схемы, которые уже используются в «метавселенной». Там уже давно в ходу схемы по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем или выводу денег за рубеж.

«Такие схемы реализуются созданием аккаунта в популярной компьютерной игре, совершения внутриигровых покупок и «прокачки» персонажа, с последующей продажей аккаунта в другой стране», - отмечается в докладе.

Но банальным «отмыванием» средств тут все не заканчивается. Этот преступный канал все чаще стали использовать для заброса крупных сумм в Россию иностранные политические движения и партии, которые контролируются спецслужбами через стриминговые платформы и сервисы.

Из фрагментов допроса 19-летнего убийцы действительно выходит, что он был фанатом игры-стрелялки "Counter-Strike".

"Средства могут приходить несовершеннолетнему российскому стримеру, который собирает пожертвования (донаты). За процент он обналичивает поступившую валюту и перечисляет ее на счета знакомых, которые перечисляют ее в различные фонды- иноагенты. Таким образом в Россию перечисляются миллионы на развитие «демократии» различным иноагентам", - пояснили "КП" эксперты.

Согласно аналитики статей сборника Центра передового опыта НАТО по совместной киберзащите «Киберугрозы и НАТО 2030: поиск и анализ горизонтов» в России может возникнуть проблема и во взаимодействии компьютерных и социальных систем.

«Социально ориентированные операции подрывают безопасность и могут представлять серьезную угрозу для общества. Не обязательно, например, изменять результаты выборов, достаточно распространять недоверие и подозрения для подрыва социальных, политических, экономических устоев», - говорится в справке.

В Китае все эти лазейки специалисты заметили еще осенью 2020 года. Там моментально была введена обязательная идентификация геймеров с помощью единой государственной системы идентификации. В Южной Корее регулирование игровой индустрии со стороны государства выражено в ограничении игрового времени, проводимого детьми за играми и введении наказания за «прокачку» и перепродажу аккаунтов в играх.

ВОЙНА ЗА УМЫ

Безусловно, что «метавселенная» интересна сегодня всем: армиям, спецслужбам, политикам, преступникам и террористам.

Первым использовал внутриигровую рекламу в видеоиграх Барак Обама во время президентской кампании в США, активно ее использует в США движение Black Lives Matter, которые демонстрируют в играх чернокожих погибших от полицейского насилия. Вся эта игровая реклама благодаря внедрению сетей 5G и облачных хранилищ перебирается со стационарных приставок и домашних компьютеров в мобильные телефоны игроков.

То есть реалистичные игры становятся доступны любому владельцу смартфона в любом месте. По мнению специалистов это даст очередной рывок в развитии игровых платформ и самой «метавселенной», в которой можно будет управлять большим числом пользователей.

«Развитие игр в «метавселенной» и социальной платформы, вовлечение в гейминг все большего числа людей естественным образом порождают и новые виды угроз, таких как возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма», - говорится в докладе российских экспертов.

О развитии игровой зависимости у геймеров, которая с 2018 года включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень международной классификации болезней по кодом (МКБ-11) уже никто не говорит. Это просто смешно.

Игровые сообщества давно сформировали свое виртуальное общество, со своим укладом и законами. Террористов, которые вербовали в чатах участников игр уже отжимают оттуда спецслужбы и военные. Они с интересом контактируют с разработчиками «шутеров» и тактических симуляторов. Они видят, что формировать личность и обучать определенным навыкам будущих военнослужащих можно уже фактически с пеленок.

«В докладе ООН в качестве одного из рисков развития технологии искусственного интеллекта обозначается использование игрового искусственного интеллекта для получения военного преимущества во время реальных боевых действий», - говорится в исследовании.

Тут есть над чем задуматься. Например, пойдет ли российский юноша воевать под российским флагом, если все его детские виртуальные победы были совершены под звездно-полосатым да еще и против «российской угрозы миру»?

Согласно разведывательным данным, НАТО негативно относится к спонсированию ГРУ Минбороны России кадетских классов, введению программы обучения по кибербезопасности в Петербургской Военной Академии, олимпиады по криптографии среди школьников и прочим государственным мероприятиям связанных с IT - безопасностью. И это не случайно: времени у нас осталось очень мало.

Ведь скоро воспитанием геймеров займется искусственный интеллект. Особую настороженность у специалистов во всем мире вызывает «нейрогейминг». Это новое направление технологий позволяет использование интерфейсов мозг-компьютер, чтобы играть с помощью сигналов и активности головного мозга геймера.

«Стремление к более захватывающим адаптивным играм, вероятно, потребует инвазивных имплантатов в мозг», - говорится в докладе.

Сегодня уже можно представить, чем могут закончиться для граждан нашей страны подобные неконтролируемые игры.

Вот почему в России необходима нормативная база за контроля над разработкой, оборотом онлайн-игр и другими внутриигровыми виртуальными процессами в новой «метавселенной».