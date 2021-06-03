Авиакомпании накажут за перевозку туристов в закрытые страны

Еще в декабре 2020 года всем российским авиакомпаниям запретили вывозить пассажиров из России по турпакетам. Фото: REUTERS

В Росавиации рассказали, что туроператоры продают путевки в закрытые из-за ковида страны. Теперь и перевозчиков, и агентства за такое начнут наказывать.

- Допустим, летит самолет в болгарский город Варна. От нас туда на рейсе дипломаты, болгарские рабочие, а назад вдруг набирается полный салон туристов. Компания может забирать россиян, возвращающихся на родину. Но если мы узнаем, что места компания перепродает туроператорам, то последует наказание. Например, мы можем запретить перевозчику летать по определенных направлениям, - пояснили «КП» в Росавиации.

Летать на нерегулярных рейсах в закрытые страны можно, если ты учишься, работаешь, вообще иностранец или, к примеру, едешь на лечение.

В ведомстве напомнили, что еще в декабре 2020 года всем российским авиакомпаниям запретили вывозить пассажиров из России по турпакетам.

Ростуризм в свою очередь займется операторами, которые включают перелет на нерегулярных рейсах в турпакет.

Власти предостерегли людей от покупки таких рискованных туров. Можно все оплатить, а в последний момент выяснить, что авиакомпании вообще запретили летать в какую-то курортную страну.

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