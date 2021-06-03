Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч: рэпер назвал суд цирком, а его охранник устроил потасовку

На суде одиозный Моргенштерн выглядел почти скромнягой. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Если бы Моргенштерн не воспользовался случаем и не устроил шоу из суда, где ему вменяли пропаганду наркотиков, это был бы не Моргенштерн. К Зюзинскому районному суду рэпер прикатил с водителем на новеньком McLaren стоимостью 15 млн рублей, разряженный в пух и прах: неизменные чёрные ноготочки, брендовые часы на обоих запястьях, дорогие очки и увесистый кулон в форме доллара на груди. А ещё - стильная трость с ручкой в виде черепа: ей музыкант помогал себе при ходьбе.

- Да нога у меня не болит, у меня другая проблема: камушки в почках, - объяснил эпатажный певец репортерам и выразительно постучал себе пальцем по лбу. - А ещё вот тут. Но это не лечится.

На входе в суд рэпера ждал конфуз: оказалось, любимую девушку Дилару, которая приехала его поддержать в образе вдовы наркобарона в больших черных очках и с черной вуалью, на порог не пустят.

- Сергей, ну скажите им, пусть жена пройдёт, - жалобно попросил Моргенштерн своего адвоката Сергея Жорина, но тот только развёл рукам: никаких жён в суде, если речь не идёт о разводе.

Самое заседание, в ходе которого суд в течение нескольких часов детально знакомился с матерными текстами рэпера, длилось несколько часов. Тем временем, пока Моргенштерн отстреливался в зале, его помощник устроил свору с одним из журналистов. Крепкому молодчику, видишь ли, не понравилось, что репортёр назвал его охранником.

- Это Алишер может так называть меня, а не ты! Да пусть он меня он хоть ... (геем. - Ред.) называет! А ты кто? Ты никто! - разбушевался секьюрити, пустившись в рукопашную с корреспондентом. К счастью, обилие камер подействовало на буяна отрезвляюще и в последний момент он все-таки взял себя в руки.

- Я вообще-то не охранник, а владелец ЧОПа, - уязвлено заявил телохранитель прессе. - А вы пишите, делайте новости. Алишер любит хайп!

Впрочем, на суде одиозный Моргенштерн выглядел почти скромнягой. Оказалось, в официальной риторике музыкант не силён.

- Пожалуйста, не делайте большое наказание, - сбивчиво обратился к суду обвиняемый в своем последнем слове. - Вы же всё прекрасно понимаете. Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное. Всем спасибо.

«Большого наказания» артист и правда не получил: за два клипа - «Розовое вино-2» и «Family», в которых экспертиза обнаружила признаки пропаганды наркотиков, исполнителю грозил штраф в 1 млн рублей. Однако, суд проявил лояльность: рэпера хоть и признали виновными, сумму штрафа скостили в 10 раз: итого Моргенштерну придётся заплатить 100 тысяч рублей. И то не факт.

- Мы будем обжаловать приговор, - объявил после суда звёздный защитник Сергей Жорин. - А вообще мы очень рады, что теперь с песнями Моргенштерна ознакомилась не только молодежь, но и силовые структуры.

Кстати, со своим адвокатом, несмотря на проигранное дело, музыкант уже расплатился. Говорят, Жорину он подарил BMW стоимостью 14 млн рублей.