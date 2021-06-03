Дмитрий Песков про ограбление ветерана: Хочется верить, что этих подонков найдут

Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту обмана ветерана. Фото с сайта прокуратуры Москвы

На вопрос журналистов, знают ли в Кремле об ограблении ветерана Великой Отечественной войны, который на параде в честь Дня Победы 9 мая 2021 года сидел рядом с президентом, Дмитрий Песков ответил:

"Чудовищная ситуация, и мы знаем, что полиция работает. Конечно, хочется верить, что все-таки этих подонков найдут".

Напомним, Василий Гаврилович Пронин, участник битвы на Курской дуге, стал жертвой телефонных мошенников. Ветерану позвонили на домашний телефон, представившись работниками правоохранительных органов. Негодяи запугали пожилого человека тем, что он может лишиться всех своих сбережений, если не снимет деньги со своего банковского счета и не передаст их для сохранности надежному человеку. Мошенники в очередной раз цинично сыграли на доверчивости и внушаемости людей старшего возраста, убедив ветерана, что это якобы нужно, чтобы поймать мошенника. В результате пожилой человек лишился 400 тысяч рублей.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, следственный комитет ведет доследственную проверку по факту обмана ветерана. Ситуацию взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.