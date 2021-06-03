Заправка «в крыло», оплата по блокчейн

На площадке Петербургского международного экономического форума «Газпром нефть», ВТБ и Аэрофлот договорились объединить усилия по развитию системы моментальных расчетов за авиатопливо. Для повышения эффективности и безопасности финансовых операций партнеры планируют внедрять продвинутые решения на основе технологии блокчейн. Это позволит сократить время проведения транзакций за авиатопливо с нескольких дней до нескольких секунд.

«Газпром нефть» уже использует собственную блокчейн-платформу Smart Fuel в российских аэропортах для проведения моментальных взаиморасчетов за авиатопливо. Все финансовые операции проводятся в режиме реального времени в формате 24/7, а современные технологии криптографии делают их абсолютно безопасными. Система показала свою высокую эффективность и была зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«„Газпром нефть“ первой в мире успешно применила собственную блокчейн-платформу для организации заправок воздушных судов, - пояснил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. - Наша разработка — программа Smart Fuel — позволила повысить уровень финансовой безопасности процедуры оплаты топлива и при этом существенно сократила время взаиморасчетов — с нескольких дней до 15 секунд. Уверен, что в партнерстве с ведущим банком и главным авиаперевозчиком нашей страны мы продолжим активное развитие и масштабирование этого сервиса, а также будем изучать возможности создания новых специализированных цифровых инструментов для авиаотрасли».

Обратим внимание, что Smart Fuel — первая в России цифровая система «Газпром нефти», позволяющая моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». В архитектуре блокчейн-системы используются неизменные алгоритмы смарт-контрактов, которые сохраняют информацию о сделке и ее участниках. Заявка на заправку, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Система уже применяется в аэропортах Мурманска и Новосибирска. До конца 2021 года планируется внедрить блокчейн-платформу в других российских аэропортах, где действуют топливозаправочные комплексы «Газпром нефти».

«Трансформация традиционных банковских моделей взаиморасчетов обусловлена молниеносным развитием цифровой сферы, которая стала неотъемлемой частью современной экономики всего мира. Фокусируясь на этом, банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов, — сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. — Яркий пример — создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн. Эффективная схема взаиморасчетов решает сразу несколько задач, позволяя нашим партнерам — „Газпром нефти“ и „Аэрофлоту“ — сэкономить время и денежные средства. Внедрение этого решения в линейку транзакционных продуктов нашего банка — еще один шаг к цифровизации процессов и совершенствованию клиентского опыта».

«Группа Аэрофлот последовательно внедряет самые современные методы управления операционной деятельностью, бизнес-процессами, взаиморасчетами. Участие в разработке цифровых инновационные продуктов, демонстрирующих эффективность, таких как цифровой платежный модуль на основе блокчейн-технологии, это инвестиция в эффективность и надежность», - резюмировал генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.