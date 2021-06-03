Песков: Президент ответит на Открытое письмо Зюганова завтра, на форуме в Санкт-Петербурге

Александр Гамов «соединил» в «Коридорах власти» на Радио «Комсомольская правда» лидера КПРФ и пресс-секретаря главы государства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЕСЕДА С РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПАРТИИ

(Фрагмент передачи «Коридоры власти».)

- ...Геннадий Андреевич, на ваше Открытое письмо президенту Владимиру Путину, которое опубликовано на днях, реакция уже есть, - спросил я у руководителя Компартии в четверг, 3 июня.

- Я разослал его в 300 адресов, - рассказал Зюганов. - Президенту России, всем членам Совбеза, всем министрам, губернаторам, законодателям, руководителям информационных агентств, телекомпаний, представителям и руководителям силовых ведомств.

- Почему вдруг решили вспомнить об эпистолярном жанре?

- У нас через две недели будет встреча Путина с Байденом.

И ещё... Исполняется ровно 30 лет, как была предана наша советская держава. Ее предательство начиналось с Женевы, с того отеля, где Горбачев встречался с Рейганом. В Рейкьявике продолжилась эта сдача. На Мальте была полная капитуляция.

Сломали границы, судьбу всех граждан, перечеркнули народный референдум, стали разорять и уничтожать страну. Парализовали все технологические цепочки. Запустили сюда все д…., которое есть на свете, а свои производства остановили.

И еще был указ о приватизации.

Я не знаю, о чем договариваться с Байденом. Но у Байдена будут три встречи в Европе. Обсуждают и осуждают Россию. Будут поддерживать все агрессивные акции.

- Но встречаться, обсуждать проблемы - надо...

- Я за диалог. Но не получится ли еще один раунд сдачи национальных интересов?

- Уверен - не получится.

- Сегодня главная угроза изнутри, раскол усиливается, производство буксует, социалка не обеспечивает, работу люди теряют, народ нищает, олигархи богатеют.

- Давайте я сегодня на брифинге Дмитрия Сергеевича Пескова спрошу, почему Кремль не отвечает на ваше письмо.

- Вот, я тебя прошу. Скажи! Зюганов, скажи, особо просил, почему? Почему не отвечают? Это - официально. Никто их не торопит. Материалы посланы всем. Напечатаны и в «Правде», и на сайтах вышло.

Я тебя, Саша, прошу – скажи. Мы предлагаем диалог, мирный демократичный выход, полноценные дебаты в ходе выборов.

Мы предлагаем абсолютно конструктивную программу. Она на столе лежит. Давайте обсудим. А что ж за выборы такие? Посмотри, каких живопырок понарезали.

- Что понарезали?

- Живопырки – это не партии. Сидят там в кабинете и создают... Ты посмотри, живопырки самые настоящие. Только для того, чтобы отвлечь и дурачить народ. Только для этого.

- Короче, я спрошу сегодня у Дмитрия Сергеевича, почему Геннадию Андреевичу не отвечают на письмо.

- Нет, ты как хочешь спрашивай. Скажите, вот опубликованы… Ты его читал сам-то, нет?

- Конечно, конечно. Почему я и звоню.

- И вот скажи: очень любопытно. Предлагают конструктивную программу, полноценный диалог. Разослано всем губернаторам, законодателям.

Я понимаю, сейчас Питерский форум, пусть, никто их не торопит….

- Понял. Нет, не надо хуже. Я спрошу у Дмитрия Сергеевича.

- Спроси - оно озабоченное. (Письмо.) Там анализ приведён. Они не поспорят ни с одной цифрой.

- Хорошо, товарищ Генеральный секретарь. Я выполню.

- Давай. Я тебе буду благодарен.

- Есть! Так точно!

- Давай!

РАЗГОВОР С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КРЕМЛЯ

(Полностью запись прозвучала в программе «Коридоры власти».)

- Дмитрий Сергеевич! Лидер компартии России Геннадий Зюганов позавчера опубликовал Открытое письмо к президенту Владимиру Путину. В целом можно сказать, что он предлагает включить «левый поворот». А, если говорить конкретно, там речь идет о том, чтобы снизить ключевую ставку, чтобы стимулировать экономику. Он считает, что если рост цен на ГСМ будет продолжаться, это разорит сельское хозяйство. Если не сменить экономический и социальный курс, «мы через 5-10 лет рухнем в пропасть». В курсе ли вы этого письма? Знает ли о нем президент Владимир Владимирович Путин?

- Я не знаю, поступало ли оно как-то по формальным каналам. Но, действительно, об этом много сообщений в СМИ.

Там говорится о различных решениях, как ключевая ставка, которая находится исключительно в прерогативе Центробанка. И это не прерогатива президента Российской Федерации.

А что касается колебания цен на топливо или на другие товары, да, это происходит. И - в силу различных конъюнктурных факторов на рынках, в силу рыночного регулирования.

Но, все-таки, все эти процессы находятся под контролем правительства. Это очень такой скрупулезный процесс.

Наверное, нельзя закрывать глаза на то, как все-таки удалось руководству нашей страны организовать проход через катастрофически сложный пандемийный год, в плане экономики и социально-экономического сектора. Не у всех стран удалось настолько минимизировать негативные последствия этого мирового кризиса.

И нельзя также закрывать глаза на достаточно значительные успехи правительства и руководства страны в целом в выполнении программ развития страны и самых различных отраслей.

- Просто я с ним сегодня разговаривал. (С лидером КПРФ.) Геннадий Андреевич говорит: ты уж спроси у Дмитрия Сергеевича, будет ответ, не будет какой-то президента? (На Открытое письмо.)

- Ну, вы знаете, на самом деле, что касается планов развития страны, видения перспектив развития страны... (А, наверное, это и будет признано ответом.) Наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии, которая завтра произойдет. (На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.)

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