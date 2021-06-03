Греф и Рахимбаев подписали меморандум в рамках ПМЭФ

Фото: Пресс-служба BI Group

Крупнейший банк России, Центральной и Восточной Европы и ведущий Construction Tech СНГ, строительный холдинг Казахстана подписали меморандум на просторах Петербургского Международного экономического форума. ПАО «Сбербанк» и BI Group укрепили сотрудничество в таком важном направлении, как строительство школ, поликлиник и больниц.

ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

Финансирование социальных объектов, которые застройщик планирует возвести в рамках государственно-частного партнерства, стало ключевой темой меморандума. За почти 8 лет взаимодействия BI Group и дочерний банк «Сбера» в Казахстане приобрели богатый опыт реализации масштабных социальных проектов.

Так, сейчас в Нур-Султане по схеме ГЧП идет строительство четырех инновационных школ. Их техническое оснащение не уступает международным стандартам, при этом учебный процесс будет основан на казахстанской модели образования и передовых образовательных системах Финляндии, Великобритании и Южной Кореи. Первую школу планируют открыть уже к 1 сентября.

Фото: Пресс-служба BI Group

- В вопросе поддержки образования наши интересы совпали с интересами российских коллег, - отметил председатель Совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев. - Уверен, наша коллаборация даст масштабный результат, объединит и упорядочит разрозненные социальные проекты. В Казахстане наблюдается дефицит больниц, инфраструктуры и особенно школ - ребята в городах учатся в две-три смены. Однако не стоит уповать на помощь государства, ведь объекты нужны как воздух прямо здесь и сейчас, а совместными усилиями мы сможем построить их быстрее и дешевле.

На сегодняшний день застройщик сосредоточен на образовательных учреждениях: «взращивание качественного человеческого капитала - лучшая инвестиция в будущее страны». Все шесть инновационных школ появятся в столице, а затем строители возьмутся за регионы. На очереди и другие важные социальные объекты.

- Образование, здравоохранение, энергетика - во всех отраслях существует дефицит мощностей. Элементарно не хватает мостов, например, - добавил Рахимбаев, наметив горизонт перспективных проектов.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Наряду с социальными проектами в рамках меморандума обозначили выход BI Group на MoEx (Moscow Exchange) осенью этого года. Таким образом девелопер станет первым казахстанским коммерческим эмитентом, выпускающим ценные бумаги на Московской бирже.

- Сегодня для роста фондового рынка сложились одни из наиболее благоприятных условий за последние 25 лет. Особое внимание привлекает рост вложений инвесторов в ценные бумаги нерезидентов, - подчеркнул президент, председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф. - Налаживание партнерских отношений с иностранными компаниями, которые занимают лидирующие позиции на локальных рынках, - это стратегически верное решение. С холдингом BI Group нас объединяют доверительные взаимоотношения на протяжении более 7 лет.

Фото: Пресс-служба BI Group

Застройщик рассчитывает, что выпуск ценных бумаг поможет привлечь капитал, необходимый для оборота и заимствования при реализации проектов, а авторитет и опыт банка обеспечат успех выходу холдинга на биржу.

- Группа «Сбера» давно планомерно выстраивает теплые отношения с BI Group, и это прекрасно, что мы заранее определяемся с нашими общими целями, - отметил старший вице-президент «Сбербанка», руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев. - Будем рады взаимодействовать и дальше.

СПРАВКА

BI Group - крупнейший инновационный строительный холдинг, представленный на рынках Казахстана и Узбекистана. Входит в мировой рейтинг застройщиков ENR TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS. За 26 лет клиентами застройщика стало свыше двухсот тысяч граждан. На сегодняшний день холдинг реализовал более шести миллионов квадратных метров жилья, сотни объектов социальной, коммерческой, промышленной и нефтегазовой инфраструктуры.