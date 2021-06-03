Сестра подменила умершую в день свадьбы невесту

Девушка, узнав о решении родных, не стала перечить и согласилась на брак. Кумар тоже оказался не против

Индийская девушка по имени Сурбхи мечтала выйти замуж с самого детства. Красивые наряды, цветы, танцы и песни... И когда красавец Манджеш Кумар предложил ей руку и сердце, то девушка растаяла и воздала хвалу богам. Свадьба была назначена на весну. Церемонию должны были провести в родном городе молодоженов Этава в штате Уттар-Прадеш, пишет The Sun.

Многочисленные родственники посмотреть на традиционный индуистский обряд бракосочетания. Все шло хорошо, когда за несколько мгновений до обряда сат пехре (семь кругов вокруг огня), Сурбхи внезапно побледнела и упала в обморок.

- Перенервничала. Ну с кем не бывает, - решили гости.

Но попытки привести невесту в чувства не увенчались успехом. Было решено перенести ее в соседнюю комнату. Родные послали за местным доктором. Врач, осмотревший Сурбхи, констатировал сердечный приступ и смерть. Спасти девушку уже было нельзя.

Пораженные трагедией родственники задумались, что делать дальше. Не расходиться же, раз собрались все вместе! Мать умершей невесты, рыдая и заламывая руки, заявила, что свадьба должна состояться любой ценой: журналисты узнали, что семья Сурбхи очень хотели получить подарки от семьи жениха. Ничего лучше гости не смогли придумать, как выдать замуж за Манджеша Кумара младшую сестру Сурбхи Нишу.

Девушка, узнав о решении родных, не стала перечить и согласилась на брак. Кумар тоже оказался не против.

Как сложится жизнь этой необычной пары, покажет время. Впрочем, в Индии до сих пор широко распространены как ранние браки, так и союзы, создающиеся по договоренности между двумя семьями. Довольно часто, невесты только в день свадьбы узнают, кто станет их мужем. Даже в XXI веке индийцы живут по правилу: сначала брак, а затем влюбленность и чувства.