«ЛОЭСК» подписала трехстороннее соглашение о развитии электрокартинга в России. Фото: пресс-служба «Приморский УПК».

В ходе 24-го Петербургского международного экономического форума АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» совместно с партнерами ООО «РЭНЕРА» и АНО «Академия АвтоМотоспорта Ф7» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области развития электрокартинга в России.

Согласно достигнутым договоренностям, компании намерены объединить усилия для производства усовершенствованных спортивных российских электрокартов класса «мини», на которых планируется организовать серию заездов и соревнований, в том числе международных.

На сегодняшний день АО «ЛОЭСК» принимает активное участие в жизни Академии АвтоМотоспорта Ф7. Электросетевая компания оказывает финансовую поддержку в подготовке пилотов, в организации работы механиков по настройке электрических картов и помощь в создании мобильной инфраструктуры для электрической зарядки спортивных машин.

- Мы все понимаем, что обеспечение устойчивого развития экономики без освоения инновационных направлений будет невозможно. Сегодня аккумуляторные батареи уже превзошли технологии возобновляемой энергетики по темпам распространения и снижения стоимости. Оказывая поддержку автоспорту на электрических картах, мы выступаем за «зеленую энергетику», делая ставку на устойчивое развитие, - отметил генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов.