Русская народная музыка и игры помогают особенным детям в Дивногорске сломать барьеры и найти друзей

Творческий руководитель Татьяна Землянская ведет занятия в оркестре "Праздник непослушания" в Красноярске и семейном клубе "Добрый" в Дивногорске Фото: ДПЦ «Наследие»

Дивногорск - небольшой город на Енисее, меньше 30 тысяч жителей. Изучением и сохранением его истории уже восемь лет занимается Духовно – просветительский центр «Наследие».

Основные направления его работы - просветительское, краеведческое, архивное. Центр занимается изучением, сохранением и популяризацией истории Дивногорска. Но история для активистов - это не просто документы, предметы, даты… Это в первую очередь люди Дивногорска, их судьбы, их память о своих корнях.

А еще история родного края и народная культура Сибири стали здесь инструментами помощи особенными детям и их родителям.

- В большом городе все спешат и не замечают людей вокруг. А в маленьком городе все иначе - скорости другие, отношения другие. Здесь ты сразу замечаешь детей и родителей, которым требуется особые поддержка и внимание. И не можешь пройти мимо, - так говорит педагог, психолог, директор АНО ДПЦ "Наследие" Ирен Коше.

Ребята осваивают игру на русских народных инструментах Фото: ДПЦ «Наследие»

“Милосердие - это тоже наше наследие”

Сейчас при поддержке Фонда президентских грантов центр воплощает в жизнь проект “Наследие отцов”. В него входит поддержка дивногорских поисковых отрядов - их в небольшом городе действует целых три. Они занимаются изучением судеб сибиряков-участников Великой Отечественной войны. О собранных ими данных активисты рассказывают на классных часах в школах и техникумах. Причем благодаря поддержке Фонда президентских грантов удалось закупить оборудование для студии и проводить занятия по видеосвязи для ребят всего Сибирского федерального округа.

Краеведы ведут работу в архивах, готовят выставки и приглашают всех неравнодушных жителей города начать изучать историю своих семей, свои корни.

Отдельное направление работы - создание музея затопленных деревень. Активисты тщательно собирают и изучают историю более 130 поселений, исчезнувших при строительстве ГЭС на Енисее и Ангаре.

А один из семи блоков проекта посвящен работе с особенными детьми.

- Почему так? Все просто. Милосердие - это тоже наше наследие. А помощь тем, кто в ней нуждается - важная часть нравственного и патриотического воспитания, - уверена Ирен Коше.

Особенные дети осваивают гусли и аккордеон

“Наследие” поддерживает оркестр с детьми с ограниченными возможностями здоровья "Праздник непослушания" в Красноярске и семейный клуб "Добрый" в Дивногорске. Оба проекта ведет творческий руководитель Татьяна Землянская. Рады здесь абсолютно всем ребятам - независимо от особенностей здоровья. В клубах занимаются дети с ДЦП, расстройством аутического спектра, синдромом Дауна и другими нарушениями.

- Людям с ограниченными возможностями гораздо сложнее социализироваться, часто они замыкаются в себе, с трудом идут на контакт. И наша задача - создать площадку для общения, для творчества. А народная культура - в самых разных ее проявлениях - в этом очень помогает. Возьмите к примеру народные игры: здесь и хороводы, и азарт, и командный дух.... А народные хоровые песни, а музыка! Все это очень объединяет людей, - говорит Ирен Коше.

Народная культура стала настоящим инструментом абилитации* особенных детей. Ребята занимаются музыкой, причем акцент делается на народных инструментах - гуслях, балалайках, баяне, ложках, тамбуринах... Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в студиях появились музыкальные инструменты, у партнеров в учреждениях культуры есть ткацкие станки и прялки, гончарные круги.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в студиях появились музыкальные инструменты Фото: ДПЦ «Наследие»

Творческие занятия дают возможность детям проявить свои таланты, выразить свой уникальный взгляд на мир. А сплочающая сила народной культуры помогает преодолеть барьеры человеческого общения, найти верных друзей, поддержку и понимание.

Для жителей Дивногорска и всего Красноярского края центр проводит народные праздники. На них жители знакомятся с культурными и семейными традициями Сибири, узнают о быте своих предков. А гостями на праздниках становятся особенные дети - воспитанники семейных клубов.

- Ребята, которые занимаются в наших семейных клубах, - очень активные, талантливые, творческие. Они участвуют в городских праздниках не только в качестве зрителей, но и артистов. Выступают перед зрителями, с легкостью встраиваются в общие активности, принимают участие в русских народных играх и забавах, - рассказывает Ирен Коше.

Останавливаться на достигнутом в центре не собираются: в ближайших планах - начать расширять опыт работы в особенными детьми на весь Сибирский Федеральный округ.

Народные праздники помогают почувствовать атмосферу единения Фото: ДПЦ «Наследие»

Мечты о парке

Еще один проект активистов - создание в Дивногорске парка, адаптированного для людей с особенными потребностями.

Об этом давно просили и родители ребят из семейного клуба, и взрослые с инвалидностью. В городе много парков, прекрасная набережная. Но нет зоны, в которой могли бы спокойно и с комфортом отдыхать люди с ограниченными возможностями здоровья.

Место для парка выбрали не случайное:

- Неподалеку от набережной есть площадь, где еще в 19 веке был основан Красноярский Знаменский общежитский мужской скит. А в 60-е годы 20 века именно отсюда началось строительство города. Это очень знаковое для истории Дивногорска место, - отмечает Ирен Коше.

Идею поддержала и администрация города: разработан проект благоустройства «Милицейского парка», пройден региональный отборочный этап , подан на Всероссийский грантовый конкурс «Малые города».

*Абилитация - система мер, которая помогает людям с особенностями здоровья приспосабливаться к жизни в обществе, обретать бытовые, социальные, профессиональные навыки.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Видео Духовно-просветительского центра «Наследие» вошло в число лучших по итогам обучения.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.