Пир во время короны: За вход в ресторан на ПМЭФ надо заплатить 15 тысяч рублей

За вход в ресторан на ПМЭФ надо заплатить 15 тысяч рублей. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Не люблю либералов, которые чуть что — бросаются «извиняться за Россию», даже если та бомбит запрещенную террористическую группировку ИГИЛ.

Но когда я с друзьями из Африки попытался пообедать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — меня прорвало.

Стучимся в ресторан на территории форума. Оказывается, вход — 15 тысяч рублей. С человека. То есть на нас четверых — получается уже 60. Причем — невозвратно: не напьешься и не наешься на соответствующую сумму — депозит не вернут.

— Простите, что мы дерем с вас такие деньги, когда в Африке дети не могут позволить себе кусок хлеба, — говорю темнокожим друзьям.

Свободных мест, впрочем, в чудо-ресторане нет — на капиталистах, приехавших сюда делать бизнес, организаторы успешно зарабатывает сами. Впрочем, для тех, кто может заплатить за входной билет 840 тысяч рублей, — это и впрямь копейки. На последний ПМЭФ, до ковида, в 2019-м, билет стоил «всего» 400 тысяч. Видимо, инфляция.

Голод все же не тетка — находим «рестик» подемократичнее. Наворачиваем скромный салатик и бефстроганов с соленым огурцом. Да, получше, чем в студенческой столовке — но не за 3800 же рублей (столько стоит бизнес-ланч, его можно взять только целиком, других вариантов нет). В других точках общепита на форуме — цены аналогичные. На задворках (секрет!) есть столовка для журналистов, но туда пускают только по бейджам «пресса» — остальные гости должны отстегивать купюры, иначе зачем они вообще сюда заявились.

В других точках общепита на форуме — цены аналогичные. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Куцые порции лишь распаляют голод. Пытаемся найти еду. Устраиваем набег на стенд одного «зеленого банка». Там раздают фирменные шоколадки. Но — крошечные, в фалангу пальца. Много их зараз не возьмешь — стыдно все-таки. Еще там бесплатно наливают кофе, но очередь — как в советском детстве, пока выстоишь — все «пленарки» пропустишь.

Спасаемся на стенде Катара. Он — почетный гость ПМЭФа, очень хочет понравиться россиянам, десятки девушек в хиджабах раздают всем угощение — финики. Правда, говорить им «шукран» (спасибо — араб.) бесполезно: все эти гурии — русские модели, нанятые для создания атмосферы и закутанные в ближневосточные одежды.

Так мы и пообедали. Финиками. И пошли на пленарную сессию — слушать о том, как Россия покоряет очередные экономические вершины. Докладчики со сцены рассказывают о беспримерных исторических победах, уходят. И даже обратную связь не берут. Хотя бы — о том, чтобы еда на следующем ПМЭФе стала бы хоть чуть-чуть демократичнее.