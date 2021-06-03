ПОРА и Росконгресс будут сотрудничать в Арктике

Фото пресс-служба Фонда Росконгресс

Документ подписан 3 июня 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

ПОРА и Фонд Росконгресс совместно будут рассказывать о лучших международных практиках устойчивого развития и делиться опытом жителей российской Арктики, показывая, чем живет этот регион.

Соглашение подразумевает обмен информацией, поддержку и продвижение вопросов международного гуманитарного, делового, культурного и инвестиционного сотрудничества; мониторинг реализации национальных проектов в сфере образования, науки, культуры, экологии, молодежной политики; обмен информацией о планируемых мероприятиях, проектах и программах, направленных на развитие отношений в различных сферах; организацию и проведение совместных мероприятий, подготовку аналитических и иных материалов по вопросам, представляющим оказание экспертной, консультационной и информационной поддержки.

“Для нас важно, чтобы при поддержке ПОРА люди из труднодоступных арктических регионов в реальном времени показывали, чем живут эти удаленные территории. Мы также планируем осуществлять проекты в области продвижения арктического туризма» - говорит Александр Стуглев.

"Партнерство с фондом Росконгресс позволит нам теснее сотрудничать с другими регионами России, перенимать их опыт в развитии экономической, социальной и экологической сфер, который применим в Арктике” - добавляет генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.