Тима Белорусских: «Сейчас я зарабатываю... ничего. Все, что заработал в пик популярности, потратил»

Певец рассказал, на что теперь живет и почему врал, что не употребляет наркотики

Тимофей Морозов, больше известный как Тима Белорусских, еще несколько лет назад звучал из каждой колонки. А потом затих. Его арестовали с наркотиками в кармане, долго расследовали дело и в итоге приговорили к двум годам ограничения свободы. В интервью ютуб-блогу «вДудь» певец рассказал, на что теперь живет и почему врал, что не употребляет наркотики.

ПРО «НЕЗАБУДКУ»

«Тексты песен пишу я и Саша (Кауфман — бывший продюсер артиста, который и открыл его массам — Авт.). В «Незабудке» припев — Саши, в «Мокрых кроссах» и «Одуванчике» — мои наполовину, точно не помню. Мне не нравилось, когда мне говорили «Я тебе такой трек написал!». А у меня к этому треку нет чувств. Были дикие психи, когда не получалось записать чужой текст — что это за шляпа? Могу писать сам, но это будет не так быстро. Люблю посидеть, подумать над метафорами. Это занимает много времени».

ПРО НАРКОТИКИ

«Я говорил, что наркотики никогда не употребляю? Возможно, было (в этом году Белорусских осудили за хранение и распространение наркотиков в родной Белоруссии — минский суд дал ему два года ограничения свободы без тюрьмы, но с полным запретом на употребление спиртных напитков, даже слабоалкогольных — Авт.). Почему я врал? Я не сказал бы, что я жесткий торчок. И это систематизировано. Да, я мог бы покурить и позволял это, но частью моей жизни это не было».

ПРО ГОНОРАРЫ

«Весь доход от стриминга (размещения песен на онлайн-платформах) идут на заблокированные счета лейбла. Они заблокированы, потому что идет судебное разбирательство (на момент интервью еще шло — Авт.). Сейчас я зарабатываю...ничего. Все, что заработал в период пика популярности, потратил: купил дом недалеко от Минска за 120 тысяч долларов (8,7 миллионов рублей), баню. То, что посчитал Forbes (доход Белорусских за год, согласно данным издания, составил порядка 15 миллионов рублей), полная шляпа (вранье). За 2019 год я заработал больше. Сильно больше. При этом на лейбле я получал деньги в пропорции 25% на 75%. В определенный момент я посчитал это несправедливым. Например, когда я отгасил 270 концертов (в конце 2020 года Белорусских ушел из компании и завел новые страницы в соцсетях — Авт.)»

ПРО ОТЦОВСТВО

«Как я стал папой в 16 лет? Неопытность. Первая любовь. Неизведанное желание попробовать что-то новое. А дальше — немножечко безответственности. И нас ни секунды сомнений, рожать или нет, не было. Самое жесткое было рассказать родителям. Яне было 17 лет. Сильно боялся ее отчима — он был в местах лишения свободы довольно долго: худой, вазелиновая рука (некоторые брутальные мужчины вазелин закачивали в кулак, чтобы его раздувало и удары потом не причиняли боли — однако после того, как начинался некроз тканей, руку разрезали и вазелин выкачивали обратно — Авт.). Но потом я сказал маме. Она не мешкая начала искать кроватку. С той стороны тоже приняли нормально — мама родила Яну в 18 лет. И стала бабушкой в 36. Я живу уникальную жизнь»

ПРО СИЛУ

«В чем сила? В идее, в команде, в окружении. Это прям сила. Когда нет идеи, [жизнь] больше похожа на существование. А когда есть идея — ты очень силен»