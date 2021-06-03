Мигрантов обязали знать русский язык и праздники

Мигранты у нас отныне будут делиться на 3 категории. Требования к знанию русского языка и России-матушки к ним предписано предъявлять разные Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ни один мигрант, конечно, это постановление правительства прочитать не сможет. Да и не каждый россиянин доплывет до середины такого циркуляра — как всегда зашифрованного на чиновничьем языке. Попробуем расшифровать.

Итак. Мигранты у нас отныне будут делиться на 3 категории: чертовски желающих поработать (получить трудовой патент), жаждущих разрешения на временное проживание и собравшихся получить вид на жительство. Проще говоря гастарбайтеров, «временщиков» и «видных». Требования к знанию русского языка и России-матушки к ним предписано предъявлять разные.

ВЫЗУБРИТЬ ГОРОДА

Начнем с гастарбайтеров.

1) По-русски они должны «уметь реализовывать потребности в социально-бытовой сфере, а так же в некоторых ситуациях в профессиональной сфере». Это как? Уметь кричать: «Туда не ходи! Снег башка попадет?»

2) А еще им предписано уметь «читать тексты, относящиеся к ограниченному набору профессиональной и социально-культурной сфер». Почему к ограниченному-то? То есть, требуется понимать: копай туда, неси сюда? А фьючерсы, суппорты и интергалы — ни-ни? Убери руки — замкнет? Сразу понятно — какого уровня мигрантов ждут в России наши чиновники. Обидно.

3) Дальше интересней. Требования к знаниям истории нашей великой страны. Как думаете, про Куликовскую битву или Бородинское сражение мигрантам предписано помнить? Или хотя бы про Сталинград и полет Гагарина? Нет. Они должны знать лишь «столицу РФ и названия ее крупнейших городов», а так же «основные государственные праздники РФ». Тоже все ясно — чтоб не перепутать в какой город ехать на работу и не явиться ненароком на стройку в Пасху, когда прораб с инженером отдыхают, яйцами закусывают. Ну, и 9 Мая чтоб танков не пугались, а 8 Марта — мужиков с цветами.

ВЫРАЖАТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

Совсем другое дело «лица, претендующие на получение разрешения на временное проживание» в России. О, это уже, по мнению авторов циркуляра, публика взыскательная! На кривой козе не объедешь.

1) «Претендующие» (чувствуете уважение?) на роскошь пожить в РФ должны «уметь высказать желания или намерения», а так же «привлекать внимание, знакомиться, представляться, выражать несогласие, благодарить и отвечать на благодарность...» Простым гастарбайтерам знакомиться и выражать несогласие не полагалось, а с разрешением на проживание — пожалуйста. А уж благодарить и отвечать на благодарность, по мнению наших чиновников, видимо, главное умение, без которого на Руси не прожить.

2) А еще кандидаты на временное проживание должны уметь «написать заявление, записку, сообщение или СМС.» Не трудно, справятся.

ПОКАЗАТЬ ЭТИКЕТ

Отдельные требования к претендующим на получение вида на жительство. Вид — штука серьезная, не временная. Тут кандидатам придется приосаниться и облагородиться. Потому что они обязаны:

1) «Знать разные варианты этикетных фраз» и уметь «давать оценку». С таким набором можно не только на стройку и грядку, но и в Большой театр.

2) А по истории России - знать «имена выдающихся деятелей Российской империи, СССР и РФ». Без Пушкина и Есенина уже никак. И это правильно. Вот только, с выдающимися деятелями РФ можно «засыпаться». Кого-кого в циркуляре имели ввиду, интересно?

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