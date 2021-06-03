Президент ГК «Фармасинтез» принял участие в форуме «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФ-2021

Викрам Пуния, глава «Фармасинтез». Автор фото: Максим ГРИГОРЬЕВ

В рамках второго дня ПМЭФ-2021 состоялся форум «Лекарственная безопасность». В сессии «Стратегии развития российской фармацевтической отрасли как залог обеспечения лекарственной безопасности страны» приняли участие руководители Минздрава и Минпромторга России на уровне первого замминистра Виктора Фисенко и Василия Осьмакова, а также представители ведущих фармацевтических компаний, разработчики инновационных лекарств и эксперты ведущих профильных вузов страны.

Участники дискуссии обсудили основные вопросы развития национальной фармацевтической промышленности и пришли к выводу, что на всех этапах жизненного цикла фармацевтического продукта даже крупным отечественным фармпроизводителям и научным центрам нельзя обойтись без активной координации и поддержки со стороны государства. При этом в будущем роль государства в этой сфере должна становиться все более значимой в свете новых вызовов и задач.

Во время сессии выступил глава «Фармасинтез» Викрам Пуния. Директор группы компаний перечислил те направления, по которым взаимодействие науки, бизнеса и власти должно стать еще более тесным. В частности, его предложения касались разработки новых инновационных препаратов. Пуния отметил, что в отрасли требуется серьезная господдержка и, прежде всего, субсидирование доклинических и клинических лекарственных средств.

Кроме того эксперт подчеркнул, что сегодня страна нуждается в производстве отечественных препаратов полного цикла. По мнению главы «Фармасинтез», именно это является залогом лекарственной безопасности страны.

Стратегии развития российской фармацевтической отрасли как залог обеспечения лекарственной безопасности страны. Автор фото: Максим ГРИГОРЬЕВ

Особое внимание Викрам Пуния уделил тому, что в последнее время государство начало оказывать поддержку отдельным перспективным мега-проектам в фармотрасли. Эксперт уверен, что такие проекты помогут вывести российские фармкомпании в ТОП-100 мировых лидеров.

Также на форуме выступили председатель Совета директоров, ЦВТ ХимРар Андрей Иващенко и ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, которые отметили прорыв в отечественной медицине на фоне пандемии коронавируса и подчеркнули важность господдержки, которая позволила создать действенные препараты в кратчайшие сроки.

Также все участники дискуссии сошлись во мнении, что в рамках реализации программы «Фарма-2020» российская фармацевтическая отрасль добилась высоких результатов, и во многом этот успех опирался на активную поддержку Минпромторга России. Как подчеркнул Викрам Пуния, четыре из пяти заводов ГК «Фармасинтез» построены благодаря активному участию Минпромторга России и Фонда развития промышленности РФ.

В свою очередь первый замминистра Минпромторга России Василий Осьмаков отметил, что ведомство и в дальнейшем будет поддерживать отечественных фармпроизводителей. А первый замминистра Минздрава России Виктор Фисенко пообещал, что ведомство продолжит активную подготовку нормативных актов для оперативного обеспечения российского рынка качественными и эффективными лекарственными препаратами.