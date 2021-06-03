Глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились о долгосрочном сотрудничестве

Фото: пресс-служба Россети

Московская область и ПАО «Россети» договорились о долгосрочном сотрудничестве. На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня свои подписи под соглашением поставили генеральный директор крупнейшей в России электросетевой компании Андрей Рюмин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Главная цель соглашения — объединение усилий ПАО «Россети» и Московской области для развития сетевого комплекса и всей экономики региона. Одним из важных направлений в совместной работе станет развитие системы энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД). Кроме того, соглашение позволит повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность экономики Московской области, а также обеспечит приток дополнительных налоговых платежей в бюджет региона.

- У «Россетей» большая инвестиционная программа в Московской области, только за прошлый год ее объем составил более 24 млрд рублей, - подчеркнул Андрей Рюмин. - Соглашение дает возможность повысить эффективность нашей работы, максимально синхронизировать планы по развитию сетевой инфраструктуры с решением социальных и экономических задач региона.

По словам главы ПАО «Россети», консолидация с региональными властями позволит обеспечить единые стандарты качества электроснабжения для всех потребителей, а также развитие инфраструктуры и оперативный ремонт.

Фото: пресс-служба Россети

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что для такого активно развивающегося региона, как Подмосковье, надежное энергоснабжение имеет стратегическое значение.

- Строятся новые микрорайоны, большая потребность в новых сетях есть в загородных коттеджных посёлках, садовых некоммерческих товариществах . Кроме того, дополнительные мощности нужны для создания ЦОДов, - рассказал Андрей Воробьев. - Все знают, что такие объекты потребляют много энергии.

Глава региона считает создание ЦОДов одним из самых перспективных направлений в экономике Московской области.

- У нас есть целый ряд предложений от разных компаний по строительству центров обработки данных. Мы считаем это направление перспективным и очень заинтересованы в развитии инвестиционной программы «Россетей» в Подмосковье, - подчеркнул губернатор.