Полицейскими Латвии будет командовать открытая представительница ЛГБТ

Мария Голубева стала одной из первых представительниц ЛГБТ, избранных в латвийский сейм Фото: Википедия

Министром внутренних дел Латвии назначили депутата парламента Марию Голубеву. Об это сообщает издание Delfi. Таким образом силовое ведомство возглавила открытая сторонница ЛГБТ.

Кстати, в латвийском правительстве уже есть открытый представитель сексуальных меньшинств — министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

- Нашей стране еще предстоит многое сделать для достижения равных прав. Но сейчас в нашем правительства два министра, которые открыто представляют ЛГБТК, - написал Ринкевич в Twitter.

Кстати, при голосовании в парламенте кандидатура нового министра не вызвала какой-то громадной поддержки: 54 голоса за при 35 против. При этом во время обсуждения сексуальная ориентация кандидата не упоминалась. Противников назначения Голубевой в МВД куда больше заботило отсутствие у нее опыта работы в силовых ведомствах. В этом есть доля правды, ведь Голубева — эксперт в сфере образования, но правящая партия почему-то решила выдвинуть ее на должность главного полицейского.

Мария Голубева стала одной из первых представительниц ЛГБТ, избранных в латвийский сейм. До выборов она не особо рассказывала о своей личной жизни, зато, став депутатом, сообщила любопытствующим журналистам, что уже 25 лет живет со своей партнершей.

Голубева уже рассказала о своих задачах на новом посту. Она собирается укрепить латвийскую полицию и сосредоточиться на решении проблемы насилия в семье.