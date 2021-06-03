«Норникель» выпустит первую партию углеродно-нейтрального никеля

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава «Интерроса» Сергей Батехин

«Норникель» в ближайшее время выпустит первую партию углеродно-нейтрального никеля. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил глава «Интерроса» Сергей Батехин. Выступая на сессии, посвященной цифровым финансовым активам, Батехин рассказал, что этот металл будет токенизирован.

Учитывая, что в 2022 году в Евросоюзе планируется ввести налог на углеродный след, этот металл уже сейчас вызывает большой интерес у компаний, считающих экологичность главной составляющей своего имиджа (среди них, например, Tesla и Apple). «Норникель» одним из первых среди мировых производителей наладил выпуск углеродно-нейтрального никеля. Компания намерена с каждым годом наращивать объемы его производства.

- Такой новый продукт, который будет продаваться в форме токенов, может быть интересен как индустриальным потребителям, так и инвесторам, - отметил Батехин. Он также добавил, что потребители смогут отследить статус на каждом этапе жизненного цикла, вплоть до утилизации благодаря технологии блокчейн. С введением электронного паспорта батарей для электромобилей эта опция окажется очень востребованной.

- Смарт-контракт позволяет в партию такого никеля записать информацию о том, где он был добыт, как соблюдались экологические нормы, - рассказал глава «Интерроса».

«Норникель» (главой и крупным акционером компании является бизнесмен Владимир Потанин) уже выпускает в качестве финансовых инструментов токены, которые обеспечиваются платиноидами и цветными металлами. Такие токены торгуются на Лондонской и Франкфуртской биржах. Этот формат удобен для автопроизводителей и позволяет им планировать закупки, а также распоряжаться излишками. В виде индустриальных токенов «Норникель» продает свою продукцию ведущим компаниям, например крупнейшему в мире химическому концерну BASF и международной корпорации Umicore.

Ожидается, что в ближайшие годы потребность в углеродно-нейтральном никеле резко возрастет. Эта тенденция связана со стремлением правительств многих стран и производителей сокращать объемы продукции, при выпуске которой выделяется углерод. По прогнозам Benchmark Mineral Intelligence, мировой спрос на углеродно-нейтральный никель к 2030 году вырастет до 1,4 миллиона тонн, что составит до 30% от общего спроса на никель.