Все о пособиях для семей с детьми* в России

Отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мама, но и папа малыша. Фото: Shutterstock

В хлопотах перед рождением ребенка и после появления младенца на свет родителям непросто найти время и силы, чтобы заниматься выяснением информации о пособиях. Конечно, под рукой почти всегда есть поисковые системы интернета, но, как мы уже не раз убеждались, там легко нарваться на недостоверные, устаревшие, а то и откровенно фейковые данные. Чтобы помочь быстро, легко и просто узнать все о системе пособий для семей с детьми в нашей стране, специалисты Фонда социального страхования (ФСС РФ) разработали специальный сервис «Социальный навигатор».

Кому полагаются выплаты и как работает «Социальный навигатор»

Из средств ФСС РФ выплачиваются пособия россиянам, застрахованным в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь речь идет о гражданах, которые работают по трудовым договорам. Индивидуальные предприниматели и другие представители самозанятого населения могут рассчитывать на пособия из средств соцстраха, если добровольно встали на учет в ФСС РФ и уплатили взносы (чтобы получать выплаты в 2021 году, нужно было добровольно застраховать себя в ФСС и перечислить необходимый взнос до конца 2020 года).

«Социальный навигатор» - это приложение для смартфонов, доступное сегодня для устройств на операционных системах IOS и Android. Его можно скачать бесплатно в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store.

Сервис «Социальный навигатор» предоставляет всю необходимую справочную информацию в виде тематических блоков. К ним относятся: COVID-19, материнство, временная нетрудоспособность, инвалидность и льготные категории граждан, несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания, утрата близкого человека. Пользователь выбирает нужную ему жизненную ситуацию. В нашем случае это материнство. Сразу отметим, что речь идет не только о пособиях для беременных женщин и мам малышей, но и о выплатах в связи с появлением ребенка, которые могут получать другие члены семьи. В том числе отец, работающие бабушки или дедушки.

«В каждой жизненной ситуации есть информация о виде пособия, критериях соответствия, расчете размера (или точном размере, если он фиксирован) и способах получения данного пособия», - поясняют в ФСС РФ.

ПОЛЕЗНАЯ ЧЕТВЕРКА

В России на сегодня предусматривается четыре вида пособий по материнству, которые выплачиваются из средств Фонда социального страхования:

• пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в срок беременности до 12 недель;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Разберем основные правила и важные нюансы назначения, расчета выплат каждого из этих пособий.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

В тематическом блоке «Материнство» приложения «Социальный навигатор» предлагаются два типа жизненных ситуаций: до родов и после родов. Начнем с первого типа, и основная выплата в этом случае - пособие по беременности и родам (декретные).

Такое пособие по общему правилу начисляется за 140 календарных дней: 70 до родов и 70 после. Выплата предоставляется сразу за весь период декретного отпуска. Размер пособия - 100% среднего заработка будущей мамы, если она работает более полугода. Рассчитывают его так:

• Сначала суммируется заработок женщины за два календарных года, предшествующих году ухода в декретный отпуск. Если этот отпуск начинается в 2021 году, то соответственно для расчетов возьмут заработки за 2020 и 2019 годы.

На заметку: если женщина в указанные два года болела или находилась в декретном отпуске либо в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, то эти дни исключаются из расчета пособия.

• Полученную сумму делят на количество календарных дней в двух годах, чтобы вычислить средний дневной заработок.

• Затем полученный заработок умножается на количество дней отпуска по беременности и родам.

В 2021 году предельные размеры пособия такие:

• при стандартной беременности, то есть за 140 дней декретного отпуска: 340 795 руб.;

• при осложненных родах за 156 дней декретного отпуска: 379 743 руб.;

• при многоплодной беременности за 194 дня декретного отпуска: 472 244,5 руб.

Минимальный размер декретных за 140 дней отпуска по беременности и родам с 1 января 2021 года составляет 58 878,4 руб., если женщина работает полный рабочий день.

Уточним: речь идет именно о «потолке», предельном размере выплат. Конкретная сумма рассчитывается для каждой женщины индивидуально в зависимости от ее заработка. И в этом вам тоже может помочь «Социальный навигатор». В приложении есть «умные калькуляторы» расчета тех или иных пособий. Вы можете ввести свои данные и узнать ориентировочный размер выплаты в вашем личном случае (калькуляция дается справочно, окончательное решение о сумме пособия принимают специалисты, уточняют в ФСС РФ).

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МЛАДЕНЦА

После родов «Социальный навигатор» первым делом предлагает узнать о правилах назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка. Важный момент, о котором знают далеко не все: получить это пособие вместо мамы может папа малыша. Для этого нужно представить своему работодателю справку с места работы второго родителя (матери ребенка) с подтверждением, что ему пособие не выплачивалось.

Единовременное пособие при рождении ребенка проиндексировано с 1 февраля 2021 года и на сегодня составляет 18 886,32 руб.

Документы для получения пособия можно подать четырьмя способами:

• по месту работы,

• в территориальный орган ФСС РФ (в случае отсутствия работодателя - например, если пособие получает индивидуальный предприниматель),

• в МФЦ,

• через портал Госуслуг.

! Необходимый набор документов для каждого из способов исчерпывающе перечислен в приложении «Социальный навигатор».

! Пособие выплачивается в течение 10 календарных дней с даты предоставления всех необходимых документов.

Важные нюансы:

• заявление и документы для получения пособия нужно подать не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка;

• в случае одновременного рождения двух и более детей пособие предоставляется на каждого из них.

НА ЗАМЕТКУ

Если будущая мама встает на учет в женской консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель), то вместе с декретными ей выплачивается единовременное пособие. С 1 февраля 2021 года его размер - 708,23 руб.

Важно: с 1 июля 2021 года данное пособие будет выплачиваться ежемесячно через Пенсионный фонд России независимо от того, работает женщина или нет.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

Используем суперсервис для оформления декрета

Цифровые сервисы избавят от лишних хлопот и позволят уделять больше времени малышу. Фото: Shutterstock

Один из основных документов, необходимых для назначения пособия по беременности и родам (декретных), - листок нетрудоспособности.

Сегодня, вместо того чтобы по старинке получать такой документ в бумажном виде, можно воспользоваться суперсервисом Фонда соцстраха - электронным листком нетрудоспособности (ЭЛН). Подробности об этом проекте также можно узнать в соответствующем тематическом блоке приложения «Социальный навигатор».

Отметим самые важные преимущества ЭЛН:

• благодаря этому сервису беременные женщины (и другие получатели пособий, если речь идет, например, о временной нетрудоспособности по общему заболеванию) освобождаются от бюрократических формальностей, связанных с оформлением листка нетрудоспособности;

• минимизируются ошибки при оформлении документа;

• ЭЛН нельзя испортить или потерять;

• врачу (специалисту женской консультации) не требуется вручную заполнять листы, это позволяет не только минимизировать ошибки, но и сократить время, уделив больше внимания пациенту;

• ЭЛН сокращает затраты труда и рабочего времени бухгалтерской и кадровой службы работодателя.

В Фонде соцстраха поясняют, как работает электронный листок нетрудоспособности:

• Сначала лечащий врач (специалист женской консультации) предлагает вам подписать согласие на оформление ЭЛН.

• Затем доктор открывает специальную программу на своем рабочем компьютере и запрашивает у ФСС РФ номер для формирования электронного листка нетрудоспособности.

• Необходимая информация поступает врачу буквально за считаные секунды. Доктор на основании электронной медкарты пациента заполняет минимум полей в ЭЛН: дату его открытия и код причины освобождения от работы (заболевание, травма, беременность и роды и др.). Остальная информация - ФИО и дата рождения пациента (будущей мамы), название медицинской организации вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок.

Данные в ЭЛН заверяются квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации. Будущей маме, чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер ЭЛН любым удобным способом - СМС, телефонным звонком, сообщением по электронной почте. Сведения о номере оформленного ЭЛН пациенту (беременной женщине) сообщает доктор, также может быть выдан бумажный квиток с номером.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МАЛЫШЕЙ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Это пособие выплачивается ежемесячно до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Право на получение данной выплаты имеет мама малыша либо вместо нее (полностью или частично за период до исполнения ребенку 1,5 года) отец, другие родственники либо опекун, который фактически ухаживает за малышом и находится в отпуске по уходу за ребенком. К примеру, взять такой отпуск может работающая бабушка. И тогда она будет получать ежемесячное пособие вместо мамы, которая выйдет на работу.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка его получателя. Как и в случае с декретными, учитывается средний заработок за два года, предшествующих году отпуска по уходу за ребенком. Максимальный (предельный) размер пособия с 1 января 2021 года составляет 29 600,48 руб. в месяц. Минимальный размер пособия с 1 февраля 2021 года - 7082,85 руб. в месяц (независимо от того, какой по счету малыш появляется в семье).

Подать документы для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет можно теми же четырьмя способами, что и при оформлении единовременного пособия при рождении ребенка (см. выше). Полный список документов вы найдете в приложении «Социальный навигатор». Пособие выплачивается в течение 10 дней с даты предоставления необходимых документов, а затем ежемесячно, с 1-го по 15-е число каждого месяца.

Важные нюансы:

• Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому.

• В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора: получать декретные или ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

• В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммируется. При этом полученный (суммированный) размер пособия, рассчитанный исходя из среднего заработка, не может превышать 100% этого заработка. И в то же время не может быть ниже суммированного минимального размера пособия (в 2021 году это будет 7082,85 руб., умноженные на количество рожденных детей).

• В случае рождения двойни в отпуск по уходу за малышами могут уйти два родителя - каждый по уходу за одним ребенком. Если родится тройня, то кроме родителей отпуск по уходу за одним из детей может взять бабушка или дедушка.

КОШЕЛЕК

Чтобы деньги приходили вовремя

С начала 2021 года наша страна полностью перешла на прямые выплаты социальных пособий из средств ФСС РФ. Это значит, что все пособия по материнству теперь выплачиваются получателям не через бухгалтерию работодателя, а напрямую из ФСС РФ.

Это дает ряд весомых преимуществ, отмечают эксперты. А именно:

• семьям с маленькими детьми (и другим получателям выплат) гарантируется поступление денег без задержек и в полном объеме (раньше финансовые трудности работодателя могли приводить к просрочкам выплат и даже их потере);

• предприятиям и компаниям-работодателям теперь не нужно выводить свои денежные средства из оборота для выплат пособий;

• работодателям не нужно тратить много времени на обработку и расчет пособий.

Как поясняют в ФСС РФ, механизм «Прямые выплаты» работает так:

1 Работник предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия (листок нетрудоспособности либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и проч.). А также сведения о себе, в числе которых указывает способ и реквизиты для получения выплат: на карту «Мир», на счет в банке или почтовым переводом.

2 Работодатель в срок не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения о работнике в электронном виде или документы, необходимые для начисления пособия.

3 Пособие назначается и выплачивается территориальным органом Фонда в течение десяти календарных дней после получения необходимых сведений.

БУДЬ В КУРСЕ!

Почему эксперты советуют завести карту «МИР»

Специалисты считают, что оптимальный вариант получения социальных выплат - оформление карт национальной платежной системы «Мир». Ее обладателям не нужно заполнять банковские реквизиты, достаточно указать лишь номер самой карты. И деньги появятся на счете максимум через 30 минут после их перечисления Фондом соцстраха. «О зачислении пособия на карту «Мир» получателю приходит СМС-уведомление с указанием вида выплаты и ее суммы», - поясняют в ФСС РФ.

Важно иметь в виду, что по законодательству, если декрет у женщины либо временная нетрудоспособность у граждан, подвергшихся воздействию радиации, наступают чаще одного раза в два года, пособия подлежат обязательному зачислению на карту «Мир». Также на эту карту в обязательном порядке перечисляются выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Для тех, у кого не оформлена карта «Мир», сохраняются альтернативные способы: получение пособия почтовым переводом или перевод на банковский счет, к которому не привязана ни одна карта.

В то же время в некоторых случаях сохранена возможность получения пособий на карты других международных платежных систем. Как поясняют в ФСС РФ, это возможно:

• в случаях получения пособий при рождении ребенка и при постановке женщины на учет в женской консультации на ранних сроках беременности;

• для получения пособий, начисленным иностранным гражданам, временно пребывающим или проживающим в РФ, а также россиянам, работающим в диппредставительствах, консульствах и постоянных представительствах РФ при международных организациях.

*Примечание к заголовку: речь идет о пособиях по материнству, которые выплачиваются работающим россиянам из средств Фонда социального страхования.