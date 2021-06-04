Анекдоты: Женщина, заказавшая услугу «Муж на час» для ремонта электропроводки, стала вдовой за двадцать минут

Судя по всему, российское министерство статистики возглавил синоптик. Средняя зарплата в 40 тыс. ощущается как 14 - 18.
* * *
- Здравствуйте! Я ищу книгу о дискриминации карликов.
- Она вон там, на самой верхней полке.
* * *
Если у вас куча денег, но нет времени, чтобы три раза в день нормально поесть, восемь часов поспать и час погулять, то вы живете хуже любого зека в тюрьме.
* * *
Макияж, маникюр, эпиляции... Эх!..
А в детстве, чтобы стать красивой, достаточно было повязать на голову бантик!
* * *
В Одессе:
- Миша, когда вы мне таки отдадите занятые 50 долларов?
- Сема, извините, но я очень сильно болею, сейчас отдать не могу.
- Миша, тогда, если что, то будем считать, что это я уже вам сбросился на похороны.
* * *
Чтобы продвигать вакцинацию, вакцину от коронавируса нужно разливать в полторашки.
* * *
Тренер сборной Израиля по настольному теннису выступает перед журналистами на пресс-конференции:
- Вчера, после полугодового перерыва, наша команда возобновила-таки тренировки.
Вопрос из зала:
- Значит, вы все-таки нашли потерянный тогда шарик?
* * *
Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты. Поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации.
* * *
Мужик останавливает такси:
- На Бородинскую, пожалуйста.
- Улицу?
- Битву. Опаздываю немного.
* * *
Детский Викиликс: «Деда Мороза нет, рожа от мороженого не треснет, детей не приносит аист».
Есть и в наше время место чуду!
* * *
Крановщик Петров с высоты 30 метров уронил бутылку водки. Но она не разбилась, так как внизу ее поймал запыхавшийся, испугавшийся, но счастливый Петров.
* * *
- Дети, - говорит учительница истории, - Клара Цеткин была замечательным борцом за равноправие женщин. Благодаря ей в нашей стране появились женщины-космонавты, летчицы...
- И шпалоукладчицы, - сказал Вовочка.
* * *
Говорят, что у гениев в доме должен быть беспорядок. Смотрю на своего ребенка... Гордость распирает! Эйнштейна воспитываю!