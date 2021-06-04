Анекдоты: Женщина, заказавшая услугу «Муж на час» для ремонта электропроводки, стала вдовой за двадцать минут

Судя по всему, российское министерство статистики возглавил синоптик. Средняя зарплата в 40 тыс. ощущается как 14 - 18.

* * *

- Здравствуйте! Я ищу книгу о дискриминации карликов.

- Она вон там, на самой верхней полке.

* * *

Если у вас куча денег, но нет времени, чтобы три раза в день нормально поесть, восемь часов поспать и час погулять, то вы живете хуже любого зека в тюрьме.

* * *

Макияж, маникюр, эпиляции... Эх!..

А в детстве, чтобы стать красивой, достаточно было повязать на голову бантик!

* * *

В Одессе:

- Миша, когда вы мне таки отдадите занятые 50 долларов?

- Сема, извините, но я очень сильно болею, сейчас отдать не могу.

- Миша, тогда, если что, то будем считать, что это я уже вам сбросился на похороны.

* * *

Чтобы продвигать вакцинацию, вакцину от коронавируса нужно разливать в полторашки.

* * *

Тренер сборной Израиля по настольному теннису выступает перед журналистами на пресс-конференции:

- Вчера, после полугодового перерыва, наша команда возобновила-таки тренировки.

Вопрос из зала:

- Значит, вы все-таки нашли потерянный тогда шарик?

* * *

Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты. Поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации.

* * *

Мужик останавливает такси:

- На Бородинскую, пожалуйста.

- Улицу?

- Битву. Опаздываю немного.

* * *

Детский Викиликс: «Деда Мороза нет, рожа от мороженого не треснет, детей не приносит аист».

Есть и в наше время место чуду!

* * *

Крановщик Петров с высоты 30 метров уронил бутылку водки. Но она не разбилась, так как внизу ее поймал запыхавшийся, испугавшийся, но счастливый Петров.

* * *

- Дети, - говорит учительница истории, - Клара Цеткин была замечательным борцом за равноправие женщин. Благодаря ей в нашей стране появились женщины-космонавты, летчицы...

- И шпалоукладчицы, - сказал Вовочка.

* * *

Говорят, что у гениев в доме должен быть беспорядок. Смотрю на своего ребенка... Гордость распирает! Эйнштейна воспитываю!