Как понять, кто вы вашей кошке - раб, друг или заботливый родитель

У кошек свои предпочтения. У людей - свои. Иногда они совпадают Фото: Shutterstock

Еще один шаг на пути к достижению взаимопонимания кошек и людей сделали американские биологи из Университета Линкольна (University of Lincoln). Растолковали, на чем главным образом основано то или иное поведение существ, живущих рядом, объяснили, что от них можно ждать, а чего требовать бесполезно.

- Кошки и люди вступают друг с другом в тесные и весьма сложные социальные отношения, о которых мало что известно на самом деле, - обосновывает интерес к объектам своего исследования Дэниел Миллс (Daniel Mills). - Как они, в итоге, сложатся - эти взаимоотношения - определяют эмоциональные вклады со стороны владельцев и то, насколько общительны или независимы их мурлыкающие и ластящиеся или, наоборот, шипящие и царапающиеся «партнеры».

Проще говоря, людям не худо было бы заранее представлять, насколько кошкам нужны их «ми-ми-ми», и не удивляться неожиданной реакции в ответ.

Разбираясь в подробностях, ученые опросили почти 4 тысячи владельцев кошек. Те, основываясь, естественно, на своем личном опыте, прокомментировали утверждения, которые относились к тем или иным особенностям поведения домашних питомцев.

Например, «кошатникам» предлагали отреагировать вот на что: «Не представляю, чтобы я делал без моей кошки». Или на такое «Я отношусь к своей кошке, как к ребенку». Или даже на такое: «У нас с кошкой полное взаимопонимание». И далее, что называется, в том же духе – всего 22 утверждения, с которыми надо было согласиться – безоговорочно или частично – или возразить. Последующий анализ ответов подвел к выводу: типы взаимоотношений людей и кошек не столь уж многообразны, как могло бы показаться. Их всего пять. Авторы исследования перечислили «варианты» в журнале Animals.

Типы взаимоотношений

1. Мы зависим друг от друга

Кошка очень дружелюбна, привязана к владельцу. Как правило она у него одна, и он у нее один.

Кошка часто облизывает хозяина, ищет его, особенно когда беспокоится, чувствует в нем защиту и опору. С другими людьми ладит плохо, как правило, прячется, когда в дом приходит кто-то чужой.

Он часто ласкает кошку, играет с ней. Кошка понимает, что к ней относятся, как к родной, осознает, что всё хорошее исходит от хозяина, который кормит и следит, чтобы та поела. В ответ кошка поддерживает тесный эмоциональный контакт – ластится, прыгает на колени, ходит за хозяином по пятам, лезет в кровать, любит поиграть. И может показаться приставучей. Отогнать такую – сильно обидеть.

2. Мы просто знакомы

Кошка из числа тех, которые любят «гулять сами по себе». Просится на улицу. Если живет в загородном доме, то может ходить по соседям, не возвращаясь к хозяину по несколько дней. Ведет себя с ним дружелюбно, но быть рядом не стремится.

3. Будем друзьями

Отношения близки к взаимозависимым - с той лишь разницей, что «кошка-друг» не сторонится гостей, приветствует их и сама иной раз отлучается пообщаться с другими людьми. Отношения с хозяином теплые, но желание находится постоянно рядом отсутствует. Да и сам хозяин не стремится к тесному общению, эмоционально не привязан к кошке.

Среди кошек попадаются и любвиобильные и любознательные Фото: Shutterstock

4. Открыты к общению

Кошка, в полной мере соответствуя расхожему представлению о них, как о гордых, свободолюбивых и одиноких существах. Одинаково рада всем – в том, числе и хозяину, к которому относится чуть более благосклонно. Но и с ним ведет себя независимо, как, впрочем, и с другими людьми. Может прыгнуть на колени к любому – и знакомому и незнакомому, а может и не прыгнуть. Дома такой не сидится. Она и не особенно в него стремится.

5. Любовь на расстоянии

Таких кошек люди, что называется, подкармливают. Они могут быть очень ласковыми, но предпочитают держаться на расстоянии от людей. Пугливы и не уверены в себе. В семьях приживаются плохо, в хозяевах не нуждаются.

КСТАТИ

Такие разные усатые-полосатые

Чуть раньше те же ученые из Университета Линкольна, применив ту же тактику опроса хозяев, поделили кошек сообразно особенностям их характеров. И тоже насчитали пять типов:

1. «Человеколюбивые»: так и тянутся к старшим братьям по разуму. Они из числа тех - приставучих, которые вступают с хозяевами во взаимозависимые отношения, любят, чтобы их гладили, почесывали. Мурлыкают.

2. «Кошачьи»: общительны, но предпочитают водить дружбу с себе подобными, а то и другими домашними животными. Вплоть до мышей. Не боятся собак, могут даже поиграть с ними.

3. «Охотники»: постоянно кого-то выслеживают, могут часами сидеть у окна, наблюдая за птичками. Ловят мышей. Любят играть, часто скидывают со стола предметы, могут оцарапать хозяина в порыве охотничьего задора. Сидят спрятавшись, внезапно выпрыгивая из засады. В том числе и на хозяина. К ласкам равнодушны.

4. «Агрессоры»: царапаются и кусаются, отстаивая свое право на «самоопределение». То есть, определяют свое личное пространство и защищают его. Ласок избегают, могут злобно отреагировать.

5. «Любознательные»: им интересен любой новый предмет. Или новый человек, зашедший в дом. Таких кошек хорошо запускать в новые квартиры – все углы обнюхают, все закоулки обследуют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для нее нет тебя милее

Моника Уделл (Monique A.R. Udell) из Орегонского университета (Department of Animal and Rangeland Sciences, Oregon State University) несколько лет назад провела эксперименты, в ходе которых выяснила, в самом ли деле кошки привязываются к свои хозяевам или только прикидываются верными друзьями.

Моника «испытала» 50 домашних кошек, которых на несколько часов лишала возможности заниматься любимыми делами — то есть, не позволяла кушать, играть, обтираться об хозяина и сидеть у него на коленях и что-нибудь обнюхивать.

Далее подопытным все-таки «давали волю» - предоставляли возможность заняться чем-нибудь по своему выбору.

Более 50 процентов кошек первым делом бежали к хозяину - ластились, мурлыкали, держали хвост трубой. А уж потом начинали интересоваться едой. Еда, к удивлению исследовательницы, оказалась для кошек на втором месте — ее предпочли 37 процентов.

Эксперименты Моники по сути опровергли миф о том, что кошки крайней хитры, эгоистичны и равнодушны к человеку. Нет, общение с людьми — для них главное. И делают они это в удовольствие.