Как снизить стресс от ЕГЭ

Один из лидеров партии «Новые люди» Артем Соловейчик. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Единый государственный экзамен - серьезное испытание для учеников и нервное напряжение для родителей. Чрезмерный прессинг, страхи, тревоги - как осознать, что все не так страшно?

Советует известный российский педагог, один из лидеров партии «Новые люди» Артем Соловейчик.

Во-первых, нужно остановиться и задать себе простые вопросы. Что стоит на кону? Почему возникает тревога? И дать на них искренние ответы. Ведь именно страхи и тревоги превращают процесс сдачи экзамена в серьезный стресс.

Опыт сдачи ЕГЭ может стать драматичным по целому ряду причин. В одной точке сходится очень много сюжетов, и их развязка зависит от результатов, которые покажет выпускник. Что это за сюжетные линии?

Во-первых, конечно, экзамен - это проверка способности ученика концентрироваться на решении большой и сложной задачи длительное время. Ведь подготовка к экзамену порой длится не один год.

Во-вторых, многими выпускниками результат ЕГЭ воспринимается как оценка их способности принимать ответственные решения.

И здесь мы подходим к еще более глобальному контексту: ЕГЭ завершает этап 11-летнего периода в жизни человека, который всего-то прожил 17 - 18 лет. «Насколько я готов взрослеть, что для меня взросление, понимаю ли я, чего хочу?» Видите, как много вопросов. И все они роем поднимаются и начинают гудеть в головах детей. И тем же самым роем они гудят и в головах родителей.

Совет у меня один и очень простой. Мы никогда не знаем, как пройдет экзамен. Мы можем готовиться, но не знаем наверняка, какой вариант выпадет. Только в одном мы можем быть абсолютно уверены. Что бы ни произошло, каков бы ни был результат, он в любом случае будет всего лишь информацией о нас самих. Любое испытание - это возможность для человека узнать что-то новое про себя. И эту возможность точно не надо упускать.

И второе, и в этом я обращусь к родителям и учителям - важно понимать, что экзамены, несмотря на свою значимость, не делают человека счастливее. Но я знаю точно, что качество жизни любого человека зависит от возможности быть услышанным, увиденным, признанным. Поэтому и родителям, и учителям я бы хотел пожелать создать такое пространство отношений с детьми, в которое они всегда могут прийти независимо от результатов жизненных испытаний, в череде которых ЕГЭ - это лишь первый шаг.