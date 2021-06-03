Усиление роли государства и конкуренция за людей: Эксперты Сбера обсудили, как изменится наша жизнь после пандемии

Всего за год пандемия коронавируса изменила мир настолько, что наша жизнь, кажется, уже никогда не вернется в привычную колею. Какой наша планета станет после того, как COVID-19 перестанет угрожать человечеству, обсудили эксперты на Петербургском международном экономическом форуме. 3 июня Сбер провел на ПМЭФ панельную сессию «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество».

Ведущим и модератором дискуссии стал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, а ее спикерами выступили помощник Президента РФ Максим Орешкин, экс-глава Банка Израиля и бывший председатель правления JPMorgan Chase International Джейкоб Френкель, политолог Фарид Закария, профессор психологии Гарвардского университета Стивен Пинкер. Открыли сессию виртуальные ассистенты семейства Салют - и это еще одна из ярких примет времени. Будущее за цифровыми технологиям и искусственным интеллектом, уверены эксперты, и оно уже наступило.

Участники дискуссии обсудили, что пандемия изменила в профессиональной деятельности людей, в социальных и этических нормах, роли государства, отношению к экологии и проблеме изменения климата. Герман Греф убежден, что мировые государства сегодня столкнулись с серьезными вызовами, в том числе с социальным расслоением, ростом внутренних долгов граждан и внешнего долга стран, необходимостью перехода на экологически чистые технологии, внедрение цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. Эти вызовы назрели не за один год - общество шло к ним в течение нескольких лет. Однако пандемия ускорила эти тенденции и усилила роль государства не только в экономике, но и в частной жизни. И пока непонятно, станет ли этот тренд «новой реальностью» для общества или же окажется временным и уйдет вместе с коронавирусом.

Максим Орешкин обратил внимание на то, что миру сегодня необходима «пожарная служба». Многие станы пришли к выводу, что нужно создавать систему оперативного реагирования на глобальные кризисы. В России она уже разрабатывается. В своем Послании к Федеральному Собранию в апреле этого года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания подобной структуры.

Многие участники дискуссии сошлись во мнении, что усиление роли государства в обществе и рост социальных расходов - это все же долгоиграющая тенденция. Пока неясно, смогут ли государства успешно реагировать на вызовы времени и отвечать на возросшие запросы общества, сохраняя привычную систему управления, или же управленческой модели придется радикально измениться. Альтернативой сегодняшнему формату, по мнению экспертов, может стать «технокоммунизм», когда благодаря технологиям больших данных и искусственного интеллекта ресурсы будут справедливо перераспределяться в интересах всего общества, и это сведет на нет вековые конфликты и войны. При этом сторонников и противников версии о технологическом коммунизме оказалось примерно поровну. На вопрос: движется ли мир в этом направлении, 48,5% порошенных ответили «да», и еще 51,5% - «нет».

Герман Греф назвал основные, по его мнению, постпандемийные тренды. Первые места в этом списке глава Сбербанка ответ ускорению цифровой трансформации, виртуализации отношений и росту спроса на услуги кибербезопасности. Кроме того, мир постепенно перестраивает модель ведения бизнеса от продуктоцентричной к клиентоцентричной, когда в центре внимания оказываются потребности конечного потребителя. Современная экономика трансформируется в экономику экосистем со множеством игроков, способных предоставить лучшее качество услуг. Главным капиталом в новом мире станут люди, поэтому конкуренция за человека, его комфорт и счастье станет главным трендом посковидного мира.

В ближайшие десять лет нас также ожидает конкуренция между странами за развитие цифровой независимости, которой сегодня обладает только одно государство - Китай. У России - одной из трех стран, имеющих собственные поисковики, социальные сети и картографические проекты, есть неплохие шансы сохранить такую технологическую независимость в цифровом мире.

- Я оптимист и думаю, у нас в России хорошее будущее, - подчеркнул Герман Греф. - Я думаю, что люди точно найдут способ адаптировать сегодняшнюю систему государственного управления и общественного устройства под новые вызовы. А такие дискуссии, как эта, всех нас приближают к пониманию того, что ответов на многие вопросы пока не существует.