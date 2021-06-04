Гендиректор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич: «В фокусе страхования жизни – человек, его будущее, здоровье и благополучие»

Гендиректор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич Фото: Андрей МИНАЕВ

Люди стали чаще задумываться о создании финансовой подушки безопасности и страховой защите. Таковы итоги коронавирусного года. С помощью каких финансовых инструментов можно закрыть эти потребности? Чем накопительное страхование жизни отличается от депозита и самостоятельных инвестиций? И какой категории людей этот продукт подойдет лучше всего? Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» в рамках ПМЭФ-2021 рассказал Евгений Гуревич, генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни».

- Евгений Романович, страховки бывают разные. Что в себя включает страхование жизни?

- Под страхованием жизни понимается достаточно большой спектр продуктов. Один из основных видов – накопительное страхование жизни. Это то, чем мы активно занимаемся. Комплексный вид. Человек приходит к нам, накапливает на пенсию, на образование ребенка, на крупные покупки. Отличие накопительного страхования жизни от других инструментов накопления (на банковских депозитах, в акциях или облигациях) в том, что наравне с накоплениями есть очень большая защитная функция.

- В чем она заключается?

- Как правило, накопительное страхование жизни – это длительные договоры на 5, 7, 10, 20 лет. Это рассроченные взносы. Человек платит либо раз в год, либо раз в квартал, либо раз в месяц, как ему удобно. С первого взноса включается большая страховая защита от опасных заболеваний, несчастных случаев, от смерти по любой причине.

- Помимо накопительного, есть еще инвестиционное страхование жизни. Чем они отличаются?

- Прежде всего, ИСЖ - это промежуточный этап между депозитами и самостоятельным инвестированием. Депозит вам гарантирует небольшой, но постоянный доход. Самостоятельное инвестирование – это возможность много заработать, но и риск потерять все сбережения. Немногие готовы так рисковать. В инвестиционном страховании жизни страховщик гарантирует возврат 100% взносов. И это самое важное - вы не теряете свои деньги. При этом в зависимости от выбранной стратегии часть денег компания инвестирует в высокодоходные инструменты и обеспечивает дополнительный доход.

- Стало ли страхование жизни более востребованным во время пандемии?

- Действительно, 2020 год внес существенные изменения в сознание и поведение человека и общества. Люди стали чаще задумываться о создании финансовой подушки безопасности и страховой защите. Раньше они больше думали о защите авто и недвижимости, а сейчас – задумались о главном – о защите своей жизни и здоровья. В фокусе страхования – человек и его семья, его будущее, здоровье и благополучие. В этих условиях на страховом рынке отмечен самый большой рост продаж программ накопительного страхования жизни (см. «Только цифры»). Важно, что накопительное страхование жизни стало единственным инструментом, который помог людям в пандемию, ведь он покрывает риск смерти по любой причине. Это очень важная история, когда есть хоть какая-то точка опоры в сложные и непредсказуемые времена.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рост НСЖ в 2020 году составил более 24% при общем росте страхового рынка на 4,1%. НСЖ продолжает уверенно расти и в начале 2021 года – в 1 квартале его рост составил 18% – премии выросли до 33 млрд рублей.

- На что чаще всего копят деньги таким образом?

- В основном долгосрочные цели. Примерно 50% наших клиентов начинают получать деньги, когда выходят на пенсию. 25% копят на образование детей. Многие копят на крупные покупки, в основном недвижимость. В отличие от кредитной модели поведения – когда человек, не имея денег, приобретает блага. И дальше за них платит гораздо дороже, чем это благо стоит. Накопительная модель поведения совсем другая. Человек соизмеряет свои будущие потребности со своими доходами. И дальше потихоньку копит на цель. Такая модель является более благоразумной.

КСТАТИ

По данным S&P, средняя страховая премия в России составляет 8,6 тыс. рублей. Это ниже среднего уровня развивающихся стран. У нас $100, в развивающихся странах $170, в развитых – более $1000. То есть в России на порядок меньше. По оценкам экспертов, в Европе и США средний гражданин застрахован от 96% возможных рисков, а у нас - менее чем от 10%.

- Важный вопрос. Как защищены деньги, вложенные в полис?

- Центробанк предъявляет достаточно жесткие требования к структуре активов страховых компаний, куда мы можем вкладывать деньги, к ликвидности этих активов. Страховые компании все свои сделки проводят через спецдепозитарий. В ежедневном режиме регулятор видит все движения. Страховые компании сегодня одни из самых устойчивых финансовых институтов. Они берут достаточно большие деньги, все потенциальные выплаты подкреплены резервами. К примеру, резервы страховщиков жизни составляют 1,3 триллиона рублей и превышают резервы классических страховых компаний, а также объемы резервов НПФ, сформированных в рамках добровольного пенсионного страхования.

- Какие еще опции есть у полисов НСЖ?

- Последнее время функциональность программ НСЖ активно расширяется с помощью подключения функциональных сервисов. Клиент может воспользоваться ими в зависимости от формата его программы. Среди них: помощь в оформлении налогового вычета, компьютерная дистанционная диагностика с использованием искусственного интеллекта, консьерж-сервис, оперативная юридическая консультация, страхование для путешественников, медицинские и телемедицинские консультации и другие опции. Также мы запустили накопительную программу страхования жизни «Ваш пенсионный капитал», которая позволяет клиенту регулярно получать стабильные выплаты по заранее определённому графику.

СТАТИСТИКА

НСЖ – демократичный финансовый инструмент, популярный среди различных групп граждан.

- Обладателями программ НСЖ, по статистике компании КАПИТАЛ LIFE, являются преимущественно женщины. Их доля превышает 71% - они более ответственно относятся к своему будущему и будущему своих детей.

- Около 50% договоров НСЖ заключают клиенты в возрасте 32 – 47 лет.

- Большинство клиентов НСЖ – это специалисты: их более 58% (врачи, учителя, инженеры, работники торговли, юристы и другие специалисты в различных сферах деятельности). Еще 15% приходится на рабочие профессии. Около четверти – руководители разного уровня, предприниматели и бизнесмены.

- Среди регионов с самым большим количеством застрахованных по накопительным программам: Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Республика Башкортостан, Калининград и область.

- Средняя сумма по договору НСЖ составляет около 250 тыс. рублей, при этом в Москве она превышает 500 тыс. рублей.

- Как выбрать полис НСЖ или ИСЖ?

- Когда человек выбирает страховую компанию, чаще всего он сталкивается со страховым агентом. Или с посредником в лице банка. Дальше надо смотреть на продукт, на его наполняемость, на то, чтобы риски, которые прописаны в договоре страхования, защищали вас от тех опасностей, которые вы считаете для вас важными. Вы набираете тот набор рисков, который считаете нужным, и определяете ту конфигурацию, которая вам подходит. Все компании, участвующие на рынке, имеют лицензии, все стабильные, платежеспособные. За этим следит регулятор.

- Когда люди сталкиваются со страховыми агентами?

- Страхование жизни – это продукт неявного спроса – во всем мире это так. И продажа не может произойти сама собой – ее можно только инициировать серьезным подробным рассказом человеку о преимуществах такого типа поведения – ответственного отношения к своему потреблению, к своему будущему, к своей семье. Как показывает мировая практика, сделать это можно только в ходе личной встречи агента с клиентом. Поэтому даже в тех странах, где страховая отрасль уже успела полномасштабно сходить в диджитал, сейчас наблюдается активное возвращение к агентской модели продаж. Она успешно дополняет цифровые инструменты и наоборот – происходит синергия работы агента и технологических возможностей компании. Мы активно идем по этому пути, развивая цифровые сервисы для агентов – обучение, продажи через интернет, личный кабинет агента и т.п.

- Есть ли какие-то налоговые льготы?

- Во всех странах достаточно большие налоговые льготы, которые позволяют людям накапливать, льготировать их доходы. У нас они тоже есть. Это социальный налоговый вычет – на 120 тысяч рублей в год. Если человек вносит определенную сумму на страхование, то он может вернуть себе подоходный налог (13%) с нее – но не больше 15 600 рублей в год. Это, по сути, обеспечивает дополнительную доходность на вложенные средства. И так можно делать каждый год. Льгота многоразовая.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Мало кто знает, но накопительные программы обеспечивают финансовую защиту накоплений. В том числе защиту при конфискации, разводе, адресную передачу в рамках наследства и другое.

- Если мы понимаем, что нам нужен такой продукт, сколько процентов от дохода логично туда пускать?

- Так как это долгосрочные цели, принципиальный вопрос, что человек не должен на накопительное страхование жизни тратить больше 20 - 25% своего текущего дохода. При этой есть такой парадокс. Накопительное страхование жизни гораздо важнее небогатым людям, чем богатым. У богатого есть другие подушки безопасности, которые он достанет в случае неприятностей. Например, продаст вторую или третью квартиру. У небогатого человека таких возможностей нет. Когда приходит тяжелое заболевание или скоропостижная смерть, потеря кормильца, то люди остаются совсем без денег. Поэтому для небогатых людей страхование работает гораздо лучше. Оно приносит им весомый доход и защищает их.

- Есть ли какая-то минимальная сумма взноса?

- Люди платят от 2 - 2,5 тысяч рублей в месяц. Это вполне комфортная сумма для большинства наших клиентов. Но есть и более крупные взносы – и десятки, и сотни тысяч, конечно – кому как удобно. Активно работают автоматические списания с банковских карт. Мы реализовали платежи через систему быстрых платежей Банка России. Это их удешевило. Надо найти подходящий продукт и страховаться.

СПРАВКА «КП»

В КАПИТАЛ LIFE на сегодняшний день действуют более 616 тысяч договоров накопительного страхования жизни. Это 40% российского рынка всех договоров НСЖ, из них три четверти – договоры с регулярными взносами.