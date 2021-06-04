Бизнесу - поддержку. Жителям - рабочие места

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и президент ГК «Рус Биофарм» Пуния Сатия Карм. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

У стенда Московской области, развернутого на площадке ПМЭФ-2021, постоянно многолюдно - каждый день работы форума.

Многие останавливаются у карты Подмосковья, на которой отмечены иностранные компании, открывшие свои подразделения на территории региона, - из Германии, США, Франции, Японии, Бразилии, Мексики, Сингапура и десятков других стран. От ретейла до производства автомобилей, стройматериалов, продуктов питания.

Делегация Московской области на Петербургском международном экономическом форуме традиционно одна из самых активных - в последние годы она стабильно входит в число лидеров по количеству подписанных инвестиционных соглашений с российскими и зарубежными компаниями.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛОЩАДКА

Новые инвесторы идут в регион охотно - все отмечают уникальные условия, созданные в Подмосковье для бизнеса. Никакой волокиты, привлекательная система субсидий, а крупные проекты местные чиновники вообще готовы сопровождать в ручном режиме, буквально сдувая пылинки. Кому ж такое не понравится?!

Области от такого сотрудничества тоже одна только прямая выгода. Потому что инвестиции - это новые рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры и множество других плюсов. В Подмосковье немало примеров, когда, казалось бы, «периферийные» муниципалитеты благодаря приходу новых предприятий получали новый вектор развития.

ПМЭФ - площадка международная. И к Московской области здесь проявляют интерес даже те зарубежные предприятия, которые ранее еще не работали в России.

В списке компаний, с которыми договоры о сотрудничестве были подписаны в Санкт-Петербурге, сразу несколько иностранных, представляющих разные континенты.

Например, индийская ПСК «Фарма» запустит в Дубне новые линии производства лекарств, датская АВК «Холдинг» построит в Солнечногорске завод по производству запорной арматуры (такая используется в системах подачи воды и газа, а также пожаротушения), австрийцы из «Ласселсбергер» - производство стройматериалов в Луховицах (на 270 рабочих мест), а сеть фастфуда «Макдоналдс» в течение ближайших пяти лет увеличится на территории Московской области на 75 ресторанов (это около 6 тысяч новых рабочих мест).

ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Не менее охотно идут в Подмосковье и крупнейшие российские компании. Причем это касается не только производства, но и новейших технологий.

Так, Московская область вместе с Mail.ru Group будет развивать IT-инфраструктуру. Компания, сервисами которой сейчас пользуются 90% жителей рунета, заинтересована в строительстве новых центров обработки данных.

- Чтобы цифровизация продвигалась, делала нашу жизнь комфортнее, проще и безопаснее, нужна инфраструктура для работы с большими данными, - отметил после подписания документов Андрей Воробьёв. - Центры обработки данных - это то, что делает экономику умнее. Там, где они появляются, быстрее растут наукоемкие отрасли, IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, повышается качество жизни. Подмосковье готово стать площадкой для ЦОДов. У нас для этого есть все: специалисты, инфраструктура, отличный инвестиционный климат, а также промышленные потребители цифровых технологий.

Кстати, надежное электроснабжение центров обработки данных в Подмосковье обеспечат «Россети». А «Сбер» будет строить в Истре испытательный центр беспилотных транспортных средств.

- Это проект будущего, который создаст условия для прорыва в сфере беспилотного транспорта, - прокомментировал губернатор. - Автомобильная тема Подмосковью очень близка. У нас работают мировые автопроизводители, формируется автомобильный кластер, строятся современные трассы.

Напомним, ПМЭФ-2021 будет работать в Санкт-Петербурге до 5 июня.

Цифры дня. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

С кем еще Московская область подписала на форуме соглашения:

• АО «РЖД» - сотрудничество с целью развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.

• ООО «Рота Девелопмент» - пищевой производственный комплекс в Ленинском округе (сыр, молочная продукция, мясо, колбаса, кондитерские изделия и снеки). Более 250 рабочих мест, 3 млрд рублей инвестиций.

• ООО «Ягодная поляна» - тепличный комплекс по выращиванию клубники в Воскресенске. 87 рабочих мест, 1,2 млрд рублей в качестве инвестиций.

• ООО «ФК Гранд Капитал» - фармацевтический производственно-логистический кластер в Солнечногорске. 1450 рабочих мест. Компания вложит в проект 6,5 млрд рублей.

• ООО «Гринфилдс-Агро» - сельхозхозяйство, где будут выращивать ежевику, малину и землянику в Наро-Фоминске. 175 постоянных рабочих мест, 600 сезонных. Инвестиции - 1 млрд рублей.

• ООО «Трио-Инвест» - 3-я очередь оптово-распределительного центра для сельскохозяйственной продукции в Домодедово. Рабочих мест - 400. Инвестиции - более 10 млрд рублей.

• АО «Загорский трубный завод» - металлургический комплекс по выпуску стальной продукции в Сергиевом Посаде. 1000 рабочих мест и 65 млрд рублей инвестиций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент ГК «Рус Биофарм» Пуния Сатия Карм:

«Правительство Подмосковья оказывает всяческую поддержку - сопровождает по принципу «одного окна», помогает в приобретении оборудования, компенсирует затраты на инфраструктуру. А главное - тут построены экономические зоны и технопарки, где действуют льготы по налогам для резидентов, доступно подключение к коммунальным сетям».

КСТАТИ

Стали частью Большого Золотого Кольца

Для развития внешнего и внутреннего туризма Андрей Воробьёв подписал с губернаторами соседних регионов и руководителем Ростуризма Зариной Догузовой соглашение о создании маршрута Большого Золотого Кольца, в которое будут включены несколько городских округов Московской области. Сейчас в этом списке (он еще будет пополняться) - Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира и Сергиев Посад.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проведите лето в Подмосковье

На стенде Московской области в этом году широко представлены народные художественные промыслы региона. Выставка приурочена к старту нового сезона губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Здесь и знаменитый гжельский и дулевский фарфор, федоскинская лаковая миниатюра, жостовские подносы, стеклянная елочная игрушка, павловопосадские платки. В результате проводимого в области благоустройства и развития туризма поток гостей серьезно увеличился.

На другой части стенда представлен Центр управления регионом. Именно здесь круглосуточно собирают и анализируют всю информацию о жизнедеятельности области, обращения жителей. И оперативно решают возникающие вопросы. После одобрения Президента РФ Владимира Путина такой опыт Подмосковья был растиражирован по всей стране.