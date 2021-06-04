Россияне ответили, готовы ли платить больше налогов, чтобы стало меньше бедных

Вопрос дня: А вы готовы платить больше налогов, чтобы стало меньше бедных? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Герман КЛИМЕНКО, бизнесмен, глава совета Фонда развития цифровой экономики:

- Нет прямой зависимости между налогами и бедностью. Государство крайне неэффективно тратит собранное. А вот оптимизация госрасходов и сокращение чиновников сделают для борьбы с бедностью на порядок больше.

Алексей МУРАЗАНОВ, социолог, специалист по потребительскому поведению:

- В России налоги за людей платит работодатель. Они даже не знают, какую часть их зарплат забирает государство. Сначала дайте россиянам самим платить налоги, а уже потом проводите опрос в пользу бедных. Сильно удивитесь.

Артем ДАНИЛИН, гендиректор компании ООО «Кейс-Инжиниринг»:

- Это невероятно безграмотное решение. Налоговое бремя надо сокращать, а не наращивать! Работодатель и его сотрудник суммарно платят 64% разных налогов. А получив зарплату, граждане повторно платят налоги, совершая покупки.

Денис РАКША, экономист:

- Нужны не новые налоги, а умное перераспределение бюджета! Бедным надо дать не лишний рубль, а удочку вместо рыбы - помочь им переучиться, переехать, открыть бизнес.

Рада ГОРШКОВА, владелец коммуникационного агентства Stratagema.consulting:

- Это приведет к выбросу большой денежной массы. И к росту инфляции. Она все налоги съест!

Александр ЦЫГАНОВ, профессор Финансового университета:

- Возникают вопросы о прозрачности трат на поддержку бедных. Скорее нужно добиваться вывода из теневой зоны малого бизнеса и «гаражной экономики», повысить имущественные налоги и на роскошь. А для бедных налоги отменить.

Евгений ГОРБУНОВ, безработный:

- Да я-то готов проявить солидарность на такое благородное дело. Только работу не могу найти уже год. Мне 40 лет, а везде требуют молодых!

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