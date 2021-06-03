Канадцы оказались сильнее наших. Фото: REUTERS

Сборная России проиграла со счетом 1:2 в овертайме матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2021 команде Канады. Исход поединка решил всего один эпизод. В дополнительное время российская команда пропустила роковую шайбу от соперников. "Черная" серия в матчах с Канадой на чемпионатах мира для нашей сборной продолжилась.

К этому матчу российская команда подходила в ранге неоспоримого фаворита - Канада вошла с дичайшим скрипом в стадию плей-офф. И по этой причине все ждали, что команда Валерия Брагина легко пройдет соперника и будет дальше сражаться за медали ЧМ-2021 уже в полуфинале. Однако же, канадцы, которых на групповой стадии турнира побеждали даже латыши, проявили в кои то веки характер, которого не было по ходу чемпионата мира в Латвии.

Последний момент радости сборной России - шайба Тимкина. Фото: REUTERS

Казалось, что в этой встрече для нас все-таки все пройдет хорошо. Даже после того, как первый период поединка завершился вничью 0:0. Ничья сохранялась даже к середине матча. Но на 34-й минуте Тимкин вывел наших вперед. На перерыв мы ушли, выигрывая минимально 1:0 у сборной Канады. Однако же на 45-й минуте матча Хенрик смог сделать счет равным. А до конца основного времени поединка шайб в воротах наших соперников не побывало. Итог основного времени поединка - ничья 1:1.

Канадцы забросили шайбу в наши ворота в третьем периоде, сделав счет равным. Фото: REUTERS

И согласно условиям проведения чемпионата мира, в случае мирного исхода по итогам 60 минут поединка, надо играть дальше овертайм. 10 минут чистого времени в формате 3 на 3. И тут-то наши парни не смогли переломить ход поединка. Канаде удалось забросить роковую шайбу, воспользовавшись всего одним моментом.

Та самая шайба, которая лишила Россию места в полуфинале ЧМ-2021. Фото: REUTERS

На 63-й минуте поединка Эндрю Манджипани вывел свою команду в полуфинал чемпионата мира. Ту самую Канаду, в которую вообще никто не верил после неудачного выступления на групповом этапе. Российская сборная после этой неудачи покидает турнир, а Канада будет в полуфинале играть против Финляндии, которая добилась успеха в матче против Чехии, одержав победу со счетом 1:0.