Владимир Путин: Экономика России восстанавливается

За заключением первых крупных соглашений на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин наблюдал с экрана. А в пятницу форум ждет его большого выступления. Фото: Сергей ИЛЬИН/РИА Новости

- Россия преодолевает трудности пандемии, - заявил глава государства на ПМЭФ.

- Работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому - результаты в экономике. России удается преодолевать проблемы, с которыми столкнулся весь мир в прошлом году, и наша экономика выходит из той непростой ситуации, в которой все мы оказались, - обратился к собравшимся на форуме Владимир Путин.

Президент принял участие в подписании первых инвестконтрактов. Пока по видеосвязи.

Он рассказал, что достигнуто соглашение о создании тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса в Ялте. «Общий объем инвестиций здесь - порядка 16 миллиардов рублей», - отметил глава государства. Это будет первый подобный развлекательный комплекс на весь полуостров.

Путин анонсировал еще несколько крупных соглашений:

- Добыча платины в Красноярском крае (инвестиции в 570 млрд рублей).

- Строительство объезда Тольятти с мостом через Волгу (120 млрд рублей).

- Строительство мясоперерабатывающего предприятия в Тульской области (50 млрд рублей).

Большое традиционное выступление Путина на форуме ожидается в пятницу. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оно будет посвящено социально-экономической теме, развитию страны, инвестиционной привлекательности. После выступления Путин пообщается с ведущими мировыми бизнесменами и инвесторами, а также журналистами.