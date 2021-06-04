Киска плачет в коридоре, у нее большое горе: запрет на импорт кормов ставит под угрозу жизни домашних питомцев

Импорт кормов подразумевает исключительно профессиональные корма, диетические, лечебные, которые небольшими партиями доставляются в нашу страну Фото: Олег ЗОЛОТО

Над домашними питомцами россиян нависла серьезная угроза. Из-за запрета на импорт кормов из ряда стран полки зоомагазинов могут опустеть. Причем первыми из продажи исчезнут лечебные, диетические и профессиональные рационы.

Пока тревогу бьют только владельцы зоомагазинов и ветеринары, осознавая плачевность ситуации. Но, судя по всему, пора присоединяться всем неравнодушным, чтобы завтра четвероногий любимец, нуждающийся в специальной диете, не стал заложником борьбы с ГМО.

Из пушки по ГМО

Документ на запрет импорта кормов был подписан Россельхознадзором летом 2020 года. Причиной стало содержание незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах для сельскохозяйственных животных (коровы, свиньи, овцы и т.д). В список попали корма из США, Испании, Германии, Литвы, Нидерландов. Список, судя по всему, не окончательный и постоянно расширяется.

Суть запрета понятна и обоснована: уже завтра животное, питавшееся кормами с ГМО-добавками, может оказаться на столе россиян. Перспектива нерадужная.

Домашние кошки, собаки, аквариумные рыбки, конечно, никакого отношения к данным кормам не имеют, и могут оказаться на столе только с одной целью, чтобы заглянуть в хозяйскую тарелку. Но в итоге, запретили ввоз абсолютно всех кормов из стран, где были обнаружены нарушения. Даже если предприятие делает корма только для кошек и собак, его тоже закрыли для российского рынка.

В основном речь идет о диетических и лечебных кормах, которые жизненно необходимы домашним питомцам с особенностями здоровья. Остальные в общем и целом производятся в России.

Импортозамещение не поможет

Слово импортозамещение плотно вошло в нашу жизнь еще в 2014-м, когда в отношении России стали вводить санкции. Тогда на просторах нашей необъятной родины научились делать и испанский хамон, и итальянскую моцареллу и многое другое.

Но запускать линию по производству лечебных, диетических и профессиональных кормов наивысшего качества (с содержанием натурального мяса) и класса «холистик» (с добавлением большого количества натуральных ингредиентов) производителям не интересно. Слишком высоки затраты и не слишком велик рынок- но это сотни тысяч нуждающихся в специальной диете животных.

- Импорт кормов подразумевает исключительно профессиональные корма, диетические, лечебные, которые небольшими партиями доставляются в нашу страну. Эти корма покрывают потребность в питании для больных кошек и собак, - объясняет председатель правления «Союза предприятий зообизнеса» (СПЗ) Кирилл Дмитриев.

Из зоомагазинов может пропасть питание для животных с особенностями здоровья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Острые углы

Пока еще на складах имеются небольшие запасы данных товаров, но с каждым днем они тают. Вопрос становится все острее.

- Возможно на каком-то этапе наши предприниматели начнут производить такие товары в России, но это дело нескольких лет. А пустые полки в магазинах уже не за горами, - рассуждает Дмитриев.

Собственники зоомагазинов пытаются решить проблему в частном порядке. Спешно меняют поставщиков, выбирают тех, кто пока еще не попал в «черный список». Но даже при самых позитивных прогнозах высока вероятность, что с российского рынка исчезнут многие известные производители и бренды.

- Ситуация с кормами и ГМО решается проще. Если отдельный завод имеет проблему, нужно отозвать у него лицензию, запретить импорт продукции в Россию. А так получается, что вместо точечного удара проводится ковровое бомбометание, - рассуждает генеральный директор сети магазинов «Бетховен» Георгий Чкареули.

Стучать во все двери

В зообизнесе надеются донести информацию о проблеме до российских властей. Союз предприятий зообизнеса уже обратился с просьбой о помощи к общественному омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасии Татуловой и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

- Просим вас способствовать снятию запрета на импорт кормов для непродуктивных животных (кошки, собаки, аквариумные рыбки) для компаний-производителей, в продукции которых не были обнаружены незарегистрированные ГМО-компоненты, — цитирует ТАСС текст письма.

Автор обращения Кирилл Дмитриев указывает еще на одну проблему, которая вытекает из сложившейся ситуации. От ограничения пострадают не только домашние питомцы, но и малый бизнес – магазины и ветклиники.

Сейчас в отрасли задействовано порядка 12 тысяч зоомагазинов, 3 тысячи ветклиник, 130 компаний-импортеров. Все они обеспечивают рабочими местами 70 тысяч россиян.

Сохранение запрета на ввоз специализированных кормов приведет, во-первых, к банкротству большинства организаций и повышению уровня безработицы. А во-вторых, к росту нелегального рынка таких товаров.