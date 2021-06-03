Вряд ли слова человека, которого привезли в телестудию из следственного изолятора, можно назвать исповедью, но интересного он рассказал действительно много

Наверняка оппозиция скажет, что на Романа Протасевича давили, его пытали, накачали «сывороткой правды» или пообещали «заложнику» отпустить его девушку. Но выглядел он вполне раскованно, а на рыцаря, готового ради любимой взять на себя убийство Кеннеди, явно не тянет. Видно, что говорил он временами вполне охотно, с энтузиазмом сдавая своих недавних соратников.

Судя по всему, в нем говорили старые обиды. И реакция оппозиции ему неинтересна: «Я нахожусь здесь и сейчас, и готов сделать все для того, чтобы исправить свои ошибки. Я следовал своей идее и своим убеждениям. Чем больше я старался не совать нос не в свое дело, не думать о том, откуда и какие деньги идут, какие спецслужбы влияют, тем хуже все становилось…» Вряд ли слова человека, которого привезли в телестудию из следственного изолятора, можно назвать исповедью, но интересного он рассказал действительно много. Не открыв, впрочем, Америку.

О признании вины

«…Я был одним из тех людей, которые призвали людей выходить на улицу 9 августа прошлого года. Когда мне предъявили все обвинения, я сразу признал свою вину по 342 статье УК РБ «Организация массовых незаконных акций». В полном объеме признал. Я осознал, что призывы, которые я публиковал, стали причиной того, что начались, по сути, неконтролируемые беспорядки. И три дня Минск жил в хаосе…»

О координации протестов

Координация осуществлялась через специальный чат:

«Это был главный координационный чат уличных протестов, всей информационной войны. Среди участников - Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, который раздавал задания, Мотолько, Артём Шрайбман, Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский, который заведовал дворовыми чатами. Там мы принимали основные решения – где пройдет очередная акция, какую мы должны держать информационную повестку. Один чат выполнял роль главного координационного инструмента всей информационной войны и уличных протестов…»

О финансировании оппозиции

«…Латушко снимает квартиру за 3 тысячи евро в месяц. Это явно очень хорошее жилье. Я не видел его, но это обсуждается кулуарно. Шутят, что Латушко ищет новое финансирование для трансплантации новой печени из-за проблем с алкоголем (смеется). И при этом он живет на широкую ногу…

…Часть финансирования идет за счет литовских налогоплательщиков – они содержат зарубежных политиков. Есть частные спонсоры, бизнесмены, представители элит. Тут вопрос в том, какие у них интересы. На этот вопрос мне самому интересен ответ. Финансовая поддержка диаспор. Источников финансирования много…

…Проекту «Белорусский дом» в Варшаве польское правительство напрямую выделяло в карманы суммы в районе 50 миллионов злотых на помощь беженцам из Белоруссии. Лично премьер Польши приезжал... Домофон потом разрывался круглые сутки, белорусы шли за помощью, но не открыли ни одному…

… За штабами оппозиции стоят спецслужбы. Зачастую даже я не имел доступа к важным совещаниям, где принимались какие-то решения. Кем и как они принимались? Мне просто доводилась повестка. Стратегии и планы – это работа специалистов. А какие специалисты в белорусской оппозиции – только по отмыванию денег…»

О спонсорах Нехты

«…Нехта изначально жила исключительно с продажи рекламы. Там не было внешних вливаний. А вот позже, летом 2020-го, начало происходить много интересных вещей. Как только редакция Нехты решила въехать в «Белорусский дом» в Варшаве, нам сразу начали предлагать проекты на американские гранты…

… Меня к финансам никогда не подпускали. Они наверняка хранились на счетах Путило. Какие суммы – не знаю. Доходы от рекламы хранились тоже у него…

…Обратите внимание, что с осени прошлого года на каналах Нехты практически не появляется реклама. Если раньше она была каждый день и обеспечивала редакцию техникой, зарплатами, то сейчас редакция куда больше. Но рекламы нет. Это означает, что медиа за чей-то счет содержится...»

О напарнике

«…Личность Степана Путило крайне переоценена. Из него сделали не монумент, но бюстик. Но он непосредственно никогда не принимал решения. Проект Нехта – это не проект Путило. Его придумал другой белорусский журналист Владимир Чуденцов. Путило занимался учебой и выступал как актер озвучки в его роликах. Когда посадили Чуденцова, всю эту работу поехал делать я. Телеграм-каналом занимался только я. И Нехту я воспринимал исключительно как свое детище…

… У Путило был план переводить основной канал на российскую повестку. Я этого понять не мог…»

О подготовке покушения на президента

«… Я действительно участвовал в зум-конференциях заговорщиков, но без лица. Я должен был выступать связным между ними и штабом Тихановской...

…Речь шла о 20 семьях топ-силовиков Белоруссии. Изначально военные требовали сумму в 5-7 миллионов евро. Вместе с эвакуацией. Потом сумма снизилась до 2 млн. Но нужно вывезти около 20 семей, если силовой сценарий провалится. Максимум, что им смогли пообещать, - 200 тысяч долларов. «Но этих военных не было, вы понимаете?», - уточнил ведущий. Да, теперь понимаю...»

О службе в «Азове»

«…Вся моя поездка в Донбасс, с учетом того, что я не только позволял себе странные высказывания, но и того, что я нарушил журналистскую этику, перейдя все границы, тем более в моем окружении было очень много людей такой идеологии, которую я не поддерживаю… С учетом всего этого, я считаю, это была главная ошибка в моей жизни…

…Я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли, какой-то решимости, чтобы не выдать меня в ЛНР…»

Протасевич разрыдался во время интервью

О «российском следе»

«…Первой точкой конфликта с Путило стало российское финансирование проекта Нехта. Российские деньги и правда присутствовали. Когда открыли донаты, туда поступали небольшие зачисления - до 20 долларов. Позже Степан похвастался, что одна российская компания делает крупные переводы - 3000 евро, 5000 евро. Стабильно раз в неделю. Не помню название, что-то связанное с горной добычей. Урал… что-то там.

Но самое интересное, я решил поискать в интернете информацию об этой фирме, и я помню, что владелец компании известный в России олигарх. Этот человек – прямой конкурент Михаила Гуцериева. Они работают в одной сфере. Позже в Нехте была опубликована информация о каком-то учредительном собрании, перемещении личного самолета Гуцериева, какие-то внутренние документы его компании. И на этой публикации настоял Путило. Позже он встречался с этим российским олигархом в Варшаве».