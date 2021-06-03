Артистка рассказала, что в ее роскошную квартиру, которую она сдавала, проникли воры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Максакова стала жертвой домушников. Воры обокрали элитные апартаменты певицы в центре Москвы почти на 30 миллионов рублей

На Марию Максакову обрушилось новое несчастье. Артистка рассказала, что в ее роскошную квартиру, которую она сдавала, проникли воры. Злодеи вытащили из сейфа 40 тысяч евро и еще 50 тысяч долларов. Кроме того, они вынесли из апартаментов и ценные картины на 300 тысяч долларов.

Общая сумма ущерба составила 29,2 миллиона рублей. Мария добавила, что в последний раз похищенное имущество видела около трех лет назад, передает 5-tv.ru.

Но это еще не все беды, свалившиеся на Максакову. В силу жизненных обстоятельств вдова не могла постоянно следить за жильцами и состоянием квартиры. Оказалось, что за услуги ЖКХ в этих апартаментах очень давно никто не платил. Мария сообщила, что должна за "коммуналку" порядка 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прима судилась за элитную московскую квартиру на Краснопресненской набережной с родными сыном и дочерью. Апартаменты площадью 260 квадратных метров стоят примерно 200 миллионов рублей.

Иск от имени Ильи и Людмилы с претензией на квартиру артистки зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. Роскошные хоромы - подарок Марии от ее отца. "Это вымогательство чистой воды. Когда дети подают на мать в суд, - это ненормально, я была убита горем несколько дней", - сокрушалась знаменитость.

Кроме этого у знаменитости сложные взаимоотношения с мамой - актрисой Людмилой Максаковой. Конфликт завязался несколько лет назад, когда певица покинула Россию и перебралась на Украину с мужем Денисом Вороненковым. Все попытки встретиться и поговорить с легендарной артисткой у Марии оборачиваются провалом. На днях ей даже пришлось сидеть под родительской дверью на коврике.