Искреннее раскаяние: эксперт по лжи оценил признание Романа Протасевича

Роман Протасевич Фото: REUTERS

На белорусском канале ОНТ вышло интервью с задержанным экс-редактором telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Парень признал свою вину в призывах к беспорядкам в Минске год назад. Он заметил, что после такого заявления многие соратники назовут его «предателем» и начнут осуждать. В конце Роман заплакал, заверив, что больше не хочет «лезть в политику и грязные разборки».

«Комсомолка» показала запись интервью экс-сотруднику Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артему Павлову. «Эксперт по лжи» попытался понять, насколько признание Романа правдиво.

- Протасевич говорит: «Я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу девятого числа». В этот момент его брови уходят вверх, левое плечо – вверх. Это признак скрываемой эмоции удивления и неуверенности в себе. Парень без сомнения в тот момент (когда делал призывы в 2020 году – ред.) считал, что совершает благое дело, что поступает все правильно. Но он не знал и не предполагал, к каким последствиям это может привести, - считает Артем Павлов.

По словам эксперта, Протасевич находился под влиянием «идеологической парадигмы». «Внутри этой парадигмы Роман считал себя правым. Я думаю, мои белорусские коллеги – бывшие - показали, к чему привели призывы оппозиционера», - заметил криминалист.

- Протасевич понял, что совершил преступление, что своими призывами подверг людей опасности. Раскаяние в конце выглядит абсолютно искренним. Нет признаков, что он в чем-то умышленно, под давлением признается. Во время общения с силовиками у Романа сдвинулась парадигма – он взглянул на те же события с другой точки зрения. Теперь он сидит и думает: «Нахрена я в это полез?», - предположил Артем.

Павлов обратил внимание, что под конец интервью стресс Протасевича нарастает. Хорошо виден момент, когда «у Романа начинает дорожать голос, внутренние слезы подкатывают и прорываются».

- Заметно, что парень достаточно внушаемый. Такие хорошо попадают под влияние идеологических концепций, - заключил «эксперт по лжи», - Но это уже начинается социальная инженерия и теория управления массовым поведением. А сейчас, когда Протасевич заверяет, что хочет просто заниматься женой и детьми, он не врет.

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Наверняка оппозиция скажет, что на Романа Протасевича давили, его пытали, накачали «сывороткой правды» или пообещали «заложнику» отпустить его девушку. Но выглядел он вполне раскованно, а на рыцаря, готового ради любимой взять на себя убийство Кеннеди, явно не тянет. Видно, что говорил он временами вполне охотно, с энтузиазмом сдавая своих недавних соратников (подробности)