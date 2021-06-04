"Это отвратительно": Мария Голубкина раскрыла правду о скандале с Еленой Прокловой

Мария Голубкина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Мария Голубкина внезапно вмешалась в скандал с Еленой Прокловой. Бывшая жена Николая Фоменко призвала запретить романы на работе.

"По-моему, все это отвратительно. Заводить романы на рабочем месте надо запретить", - сказала, как отрезала Мария Голубкина во время общения с поклонниками.

В скандале с затравленной Еленой Прокловой она встала на сторону актрисы. Когда кто-то из подписчиков написал о том, что Елена Игоревна своим рассказом "опозорила умершего гения", дочь Андрея Миронова молчать не стала. "Для меня гений - это скорее Эйнштейн. А он - просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше?!", - заявила звезда экрана.

Но оппоненты гнули свою линию. Они напомнили, что в прошлом Проклова откровенничала и любовных утехах с другими знаменитыми артистами. И тут Голубкина нашла, что ответить, осадив злопыхателей: "Может, у нее и репутация поэтому не ахти, потому что ее так с детства харассили! Женщина ведь красивая …Мой папа сам ее пытался затронуть. Я его понимаю. Но она ему отказала".

А потом Голубкина и вовсе огорошила признанием. "В те года, когда это все происходило, вообще ничего нельзя было сказать. Прокловой бы никто не поверил, или ее бы саму обвинили… А карьеру она бы и так сделала!", - считает артистка.

Она также призналась, что еще до скандальных откровений Елены Игоревны слышала много нелицеприятных историй про школу-студию МХАТ. "Я думаю, что если сейчас все студентки МХАТа, прошедшие через это дело, честно все скажут, их будет много. Я училась в Щукинском училище, но до меня доходили слухи про безобразия, творящиеся со студентками во МХАТе. Причем об этом говорили много-много лет!", - резюмировала актриса.

Напомним, скандал с Еленой Прокловой разгорелся после того, как 67-летняя знаменитость в эфире шоу "Секрет на миллион" поведала о пережитом ужасе в возрасте 15 лет. Она не назвала имени своего знаменитого растлителя, но сказала, что он исковеркал ей жизнь. Шокирующие признания артистки разделили общество на два лагеря. Одни подозревают, что звезда сказала это все ради пиара и большого гонорара. Другие поддерживают ее и умоляют раскрыть имя извращенца.