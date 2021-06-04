Выступление Владимира Путина 4 июня на ПМЭФ-2021. Прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин Фото: REUTERS

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин очно примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ, который проходит в культурной столице РФ с 3 по 5 июня, стал первым масштабным деловым мероприятием в России и мире за время пандемии коронавируса. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2021.

Среди приглашённых иностранных лидеров - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц, которые примут участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

В частности, большое внимание в речи российский лидера на форуме будет уделено вопросам социально-экономического развития страны.

До этого Владимир Путин выступал с приветствием к участникам ПМЭФ-2021. Он отметил заинтересованность нашей страны в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами. При этом глава государства напомнил, что российская сторона открыта к сотрудничеству и готова делиться накопленным опытом в разных областях: от здравоохранения и цифровизации до экологической повестки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российский лидер Владимир Путин также примет онлайн участие в церемонии подписания инвестпроектов в рамках форума. Также он добавил, что Путин на ПМЭФ может представить свое видение перспектив развития России.

Ранее сообщалось, что в свет вышел новый специальный выпуск "Комсомольской правды" "Россия и мир: победить пандемию", где собраны ключевые моменты Петербургского международного экономического форума. Там же представлена подробная программа мероприятия.